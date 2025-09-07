Helyszínek és időpontok
47 perce
Véradások Bács-Kiskunban szeptember 8. és 14. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kalocsa, Kalocsa város, Közösségi ház (Hunyadi utca 82.) szeptember 8. 09:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 8. 09:00 - 18:00
- Kerekegyháza, Kerekegyháza Művelődési Ház (Szent István tér 12) szeptember 8. 09:00 - 13:00
- Felsőszentiván, Felsőszentiván, Művelődésiház (Szent István utca 24.) szeptember 9. 09:00 - 11:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 9. 09:00 - 16:00
- Rém, Rém, Könyvtár (Petőfi Sándor utca 33.) szeptember 9. 12:00 - 14:00
- Kiskőrös, Kiskőrös Művelődési Ház (Petőfi tér 4) szeptember 9. 12:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 10. 07:00 - 14:00
- Kiskőrös, Kiskőrös Művelődési Ház (Petőfi tér 4) szeptember 10. 08:00 - 12:30
- Bácsalmás, Fiedler ház Bácsalmás (Gróf Széchenyi utca 75.) szeptember 10. 09:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 11. 09:00 - 18:00
- Tompa, Tompa, Művelődési Ház (Szabadság tér 5. Művelődési Ház) szeptember 11. 10:00 - 13:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) szeptember 12. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 12. 08:00 - 13:00
- Kecskemét, Műkertvárosi Kakasfőző feszt. Kecskemét (Műkerti sétány 1.) szeptember 13. 08:30 - 12:30
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Móra F. Műv. Központ (Petőfi tér 1.) szeptember 13. 10:00 - 15:00
