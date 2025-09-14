szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszínek és időpontok

1 órája

Véradások Bács-Kiskunban szeptember 15. és 21. között

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Kovács Nóra

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Itt lehet várt adni a jövőhéten Bács-Kiskunban
A következő napokban itt adhat vért Bács-Kiskunban
Fotó: MW / Illusztráció
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 15. 09:00 - 18:00
  • Solt, Solt Református Lelkészi Hivatal (KOSSUTH L U 67) szeptember 16. 08:30 - 13:30
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 16. 09:00 - 16:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 17. 07:00 - 14:00
  • Szakmár, Szakmár, Művelődési Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 18.) szeptember 17. 10:00 - 13:00
  • Lajosmizse, Estike Idősek Klubja Lajosmizse (Dózsa Gy. u. 104-106) szeptember 18. 08:30 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 18. 09:00 - 18:00
  • Kisszállás, Kisszállás, Művelődési Ház (Felszabadulás utca 10.) szeptember 18. 09:00 - 11:00
  • Mélykút, Mélykút, Művelődési Ház (Tópart utca 58.) szeptember 18. 12:00 - 15:00
  • Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) szeptember 19. 08:00 - 14:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 19. 08:00 - 13:00
  • Kecskemét, Hit Gyülekezete Kecskemét (Kiskőrösi út 5.) szeptember 20. 09:00 - 12:00

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu