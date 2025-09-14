Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban szeptember 15. és 21. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 15. 09:00 - 18:00
- Solt, Solt Református Lelkészi Hivatal (KOSSUTH L U 67) szeptember 16. 08:30 - 13:30
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 16. 09:00 - 16:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 17. 07:00 - 14:00
- Szakmár, Szakmár, Művelődési Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 18.) szeptember 17. 10:00 - 13:00
- Lajosmizse, Estike Idősek Klubja Lajosmizse (Dózsa Gy. u. 104-106) szeptember 18. 08:30 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 18. 09:00 - 18:00
- Kisszállás, Kisszállás, Művelődési Ház (Felszabadulás utca 10.) szeptember 18. 09:00 - 11:00
- Mélykút, Mélykút, Művelődési Ház (Tópart utca 58.) szeptember 18. 12:00 - 15:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) szeptember 19. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 19. 08:00 - 13:00
- Kecskemét, Hit Gyülekezete Kecskemét (Kiskőrösi út 5.) szeptember 20. 09:00 - 12:00
