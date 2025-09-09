Vásárlói szokások, amelyektől tuti, hogy a falra másznak az eladók

A kereskedelem világa kemény terep. A vevői igények egyre nőnek, az eladók pedig kötelesek mindenkit a szabályok szerint kiszolgálni. Csakhogy a naponta betérő több száz vagy akár több ezer ember között mindig akad jó néhány, aki képes próbára tenni a dolgozók türelmét. A kecskeméti üzleteket járva összeszedtük, melyek azok a vásárlói szokások, amelyekből a dolgozók szerint bőven elég lenne kevesebb.

Összeszedtük, melyek azok a vásárlói szokások, amelyektől a dolgozók falra másznak

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Köszönni luxus?

– A legelső dolog, amit még a gyerekek is megtanulnak, hogy a kasszánál köszönünk. Ehhez képest sokszor csak egy nyers „kártyával fizetnék” hangzik el, ha egyáltalán – mondta egy eladó. Még bosszantóbb, amikor a vevő közben telefonál, fennhangon, a köszönést is mellőzve.

Az üzlet átrendezése

Sokan gondolják úgy, hogy ha valamit mégsem akarnak megvenni, bármelyik polcon letehetik. Csakhogy ez az apróság az eladóknak órákkal több pluszmunkát jelent.

– Ha hűtős termékről van szó, könnyen meg is romolhat. Egy-kettő még nem gond, de több száz vásárlónál rengeteg kellemetlenséget okoz – magyarázta egy élelmiszerüzlet dolgozója.

Dézsmálás a sorok között

Főleg gyerekeknél, de felnőttek esetében is gyakori, hogy a pékrészlegen áthaladva nem a kosárba teszik a péksütit, de lehet szó bármilyen csokiról vagy rágcsálnivalóról, hanem egyből a szájukba.

– Úgy vannak vele, hogy majd a papírját felmutatják, vagy nem eszik meg az egészet, de ameddig egy termék nincs kifizetve, addig az nem az övék – panaszkodott egy kecskeméti üzlet eladója.

Csacsogás, udvarlás a kasszánál

Főleg a kisebb boltokban, diszkontokban fordul elő az a jelenség, hogy a vásárló – általában férfi – a fizetés után ottfelejti magát és beszédbe elegyedik a kasszás hölggyel.

– Van, aki udvarol, van, aki a fél élettörténetét előadja, holott éppen dolgozom, munkaidőben. Sokan az udvarias célzásokat sem értik, elég bosszantó tud lenni – osztotta meg velünk egy eladóhölgy.

„Csak egy gyors kérdés...”

Sok vásárló pont a legnagyobb rohanásban, hosszú sorok mögött állva kezdi el faggatni az eladót mindenről: van-e még raktáron, mi a különbség két termék között, vagy éppen hol talál egy teljesen másik osztályon lévő árut.