2 órája
Vásárlói szokások, amelyektől tuti, hogy a falra másznak az eladók
Sokan észre sem veszik, hogy mennyire tiszteletlenül bánnak a bolti dolgozókkal. Pedig a kecskeméti eladók szerint vannak olyan vásárlói szokások, amik garantáltan kiverik náluk a biztosítékot.
A kereskedelem világa kemény terep. A vevői igények egyre nőnek, az eladók pedig kötelesek mindenkit a szabályok szerint kiszolgálni. Csakhogy a naponta betérő több száz vagy akár több ezer ember között mindig akad jó néhány, aki képes próbára tenni a dolgozók türelmét. A kecskeméti üzleteket járva összeszedtük, melyek azok a vásárlói szokások, amelyekből a dolgozók szerint bőven elég lenne kevesebb.
Köszönni luxus?
– A legelső dolog, amit még a gyerekek is megtanulnak, hogy a kasszánál köszönünk. Ehhez képest sokszor csak egy nyers „kártyával fizetnék” hangzik el, ha egyáltalán – mondta egy eladó. Még bosszantóbb, amikor a vevő közben telefonál, fennhangon, a köszönést is mellőzve.
Az üzlet átrendezése
Sokan gondolják úgy, hogy ha valamit mégsem akarnak megvenni, bármelyik polcon letehetik. Csakhogy ez az apróság az eladóknak órákkal több pluszmunkát jelent.
– Ha hűtős termékről van szó, könnyen meg is romolhat. Egy-kettő még nem gond, de több száz vásárlónál rengeteg kellemetlenséget okoz – magyarázta egy élelmiszerüzlet dolgozója.
Dézsmálás a sorok között
Főleg gyerekeknél, de felnőttek esetében is gyakori, hogy a pékrészlegen áthaladva nem a kosárba teszik a péksütit, de lehet szó bármilyen csokiról vagy rágcsálnivalóról, hanem egyből a szájukba.
– Úgy vannak vele, hogy majd a papírját felmutatják, vagy nem eszik meg az egészet, de ameddig egy termék nincs kifizetve, addig az nem az övék – panaszkodott egy kecskeméti üzlet eladója.
Csacsogás, udvarlás a kasszánál
Főleg a kisebb boltokban, diszkontokban fordul elő az a jelenség, hogy a vásárló – általában férfi – a fizetés után ottfelejti magát és beszédbe elegyedik a kasszás hölggyel.
– Van, aki udvarol, van, aki a fél élettörténetét előadja, holott éppen dolgozom, munkaidőben. Sokan az udvarias célzásokat sem értik, elég bosszantó tud lenni – osztotta meg velünk egy eladóhölgy.
„Csak egy gyors kérdés...”
Sok vásárló pont a legnagyobb rohanásban, hosszú sorok mögött állva kezdi el faggatni az eladót mindenről: van-e még raktáron, mi a különbség két termék között, vagy éppen hol talál egy teljesen másik osztályon lévő árut.
– Egy kérdés mindig belefér, de amikor az egész sor áll miattuk, az minket is kellemetlen helyzetbe hoz – mondta egy dolgozó.
Pénzszámolás „kínai módszerrel”
Sokan apróra váltják a teljes fizetést. Nem ritka, hogy a kasszánál előkerül egy marék 5 és 10 forintos, amit a pénztárosnak egyesével kell számolgatni.
– Volt, hogy valaki 3 ezer forintot fizetett ki 5 forintosokban. Miközben mögötte tízen álltak sorban... – mesélte egy eladó.
„Én csak egy kérdésre jöttem előre”
Nincs is bosszantóbb annál, mint amikor valaki soron kívül előretolakodik, mert „csak egy apróságot” szeretne.
– Persze, neki apróság, de a mögötte álló tíz embernek nem – jegyezte meg egy kasszás.
Zárás előtti „bevásárlóturisták”
Sok bolt este 8-9 körül zár, és mindig akad pár vásárló, aki öt perccel zárás előtt jön be nagybevásárlást tartani.
– Ilyenkor már mindenki pakol, zárásra készül, de a vásárló lazán elkezd 40 percig válogatni. Nem egyszer fordult elő, hogy emiatt órákkal tovább kellett bent maradnunk – mesélte egy élelmiszerbolt dolgozója.
Reklamáció minden áron
Akadnak vevők, akik minden termékben hibát keresnek: nyomódott az alma, szakadt a zacskó, karcos a konzerv.
– Volt, aki a kenyér héját túl sötétnek találta, és visszahozta. Az ilyenek teljesen feleslegesen terhelnek minket – sóhajtott egy eladó.
89 forint kártyával
Bár az előírások szerint mindenhol lehet kártyával fizetni, összegtől függetlenül, azonban ha önérzetes az eladó, nem nézi jó szemmel, ha valaki a száz forint alatti vagy hasonlóan kis tételt azzal fizetné. A boltoknak ugyanis a kártyás tranzakció után kell fizetniük, függetlenül az összegtől, az pedig egyenesen veszteséges a boltnak, pláne, ha ezt sokan csinálják.
Bezzeg a másik boltban típusú vásárlói szokások
Több kecskeméti eladó is panaszkodott arról a jelenségről, amikor a vásárlók, általában idősebb hölgyek-urak, a sorokat járva ciccegnek, magukban mormognak vagy éppen az ott dolgozónak mondják, hogy mennyire szemtelenül drága egy termék. Ez gyakran a „bezzeg a másik boltban” vagy „bezzeg az én időmben” ennyibe és ennyibe került szólásokkal párosul.
– Hiába nem mi szabjuk meg az árakat, és ezt mondjuk is nekik, mégis nekünk panaszkodnak, minket hibáztatnak. Ez van, hogy naponta többször is előfordul. és elég idegesítő tud lenni egy idő után – mondta az egyik eladó.