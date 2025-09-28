A gazdák túllőttek a célon, sokkal több a malacuk, mint amennyi eladható – fotók

A Szent Mihály-napi sokadalom a kisüzemi sertéstenyésztés vélhetően átmeneti, de komoly válságát mutatta. Az augusztus végi vásárhoz képest legalább 30 százalékkal esett a választási malacok, süldők kínálati ára. A felvásárláson azonban szinte semmit nem lendített az olcsóság. Sándorfi András kiskunfélegyházi tenyésztő szerint a Duna–Tisza köze egészében és azon túl is jelenleg szinte alig lehet veszteség nélkül eladni a jószágokat.

A kisüzemi sertéstenyésztés őszre a mélypontra került

Fotó: Miklay Jenő

– A szaporulat jelenlegi túlzott bőségének oka két évvel korábbra vezethető vissza. Akkor igen jó áron, 40 ezer forintért elkeltek a választásiak. Élénk volt a kereslet, s kaptak is rajta a tenyésztők, azóta rengeteg kocát fiasítottak. Napjainkra az lett az eredmény, hogy jóval több a malac, mint amennyit értékesíteni lehet. Napjainkra a választásiak kínálati ára 14–15 ezer forintra csökkent, vagyis a gazdák veszteséggel adnak túl rajtuk. Ám, még ilyen árak mellett is lanyha a kereslet, ezért a tenyésztők kénytelenek az ólban tartani az állatokat. A kényszerű hizlalás is jelentős veszteséggel járhat, ugyanis az utóbbi hetekben drágulás kezdődött a takarmánypiacon – mondta el tapasztalatait a gazda.

Se szarvasmarha, se ló nem volt a vásárban

Szarvasmarhát egyáltalán nem hajtottak fel a vásárba. Alig van belőlük eladni való. Az Alföld némely kisrégiójában esetleg néhol adódik felesleges borjú vagy fejős tehén, de például Bács-Kiskun vármegyében elvétve akad piacra szánt növendékállat.

A korábbi vásárokhoz hasonlóan lovakat vasárnap sem állítottak ki, még mutatóba sem. Annyira kevés van belőlük, hogy az istállóból eladhatók. A gazdák nem erőltetik a vásározást, azért sem, mert úti okmányolás szükséges hozzá, ahhoz pedig több tízezer forintra rúgó állategészségügyi vizsgálat.

A vasárnapi sokadalomban is tapasztalhattuk, hogy a nagy, számosállatok felhajtásával ellentétben a baromfiak, házi nyulak, díszmadarak forgalma terebélyesedik. A vágásra alkalmas szárnyasok mellett igen sok csirkét értékesítettek a tenyésztők. A baromfiak hizlalása a családi házas portákon többnyire megoldható, ki-ki próbálja ily módon megtakarítani a kereskedelmi henteskészítmények árát.