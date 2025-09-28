1 órája
A gazdák túllőttek a célon, sokkal több a malacuk, mint amennyi eladható – fotók
A sertéspiacon jelentősen meghaladja a kínálat a keresletet. A szarvasmarha-ágazatban szinte nincs eladni való szaporulat. A gazdasági állatok forgalmának eme szélsőségessége jellemezte a vasárnapi nagykőrösi országos vásárt.
A Szent Mihály-napi sokadalom a kisüzemi sertéstenyésztés vélhetően átmeneti, de komoly válságát mutatta. Az augusztus végi vásárhoz képest legalább 30 százalékkal esett a választási malacok, süldők kínálati ára. A felvásárláson azonban szinte semmit nem lendített az olcsóság. Sándorfi András kiskunfélegyházi tenyésztő szerint a Duna–Tisza köze egészében és azon túl is jelenleg szinte alig lehet veszteség nélkül eladni a jószágokat.
– A szaporulat jelenlegi túlzott bőségének oka két évvel korábbra vezethető vissza. Akkor igen jó áron, 40 ezer forintért elkeltek a választásiak. Élénk volt a kereslet, s kaptak is rajta a tenyésztők, azóta rengeteg kocát fiasítottak. Napjainkra az lett az eredmény, hogy jóval több a malac, mint amennyit értékesíteni lehet. Napjainkra a választásiak kínálati ára 14–15 ezer forintra csökkent, vagyis a gazdák veszteséggel adnak túl rajtuk. Ám, még ilyen árak mellett is lanyha a kereslet, ezért a tenyésztők kénytelenek az ólban tartani az állatokat. A kényszerű hizlalás is jelentős veszteséggel járhat, ugyanis az utóbbi hetekben drágulás kezdődött a takarmánypiacon – mondta el tapasztalatait a gazda.
Se szarvasmarha, se ló nem volt a vásárban
Szarvasmarhát egyáltalán nem hajtottak fel a vásárba. Alig van belőlük eladni való. Az Alföld némely kisrégiójában esetleg néhol adódik felesleges borjú vagy fejős tehén, de például Bács-Kiskun vármegyében elvétve akad piacra szánt növendékállat.
A korábbi vásárokhoz hasonlóan lovakat vasárnap sem állítottak ki, még mutatóba sem. Annyira kevés van belőlük, hogy az istállóból eladhatók. A gazdák nem erőltetik a vásározást, azért sem, mert úti okmányolás szükséges hozzá, ahhoz pedig több tízezer forintra rúgó állategészségügyi vizsgálat.
A vasárnapi sokadalomban is tapasztalhattuk, hogy a nagy, számosállatok felhajtásával ellentétben a baromfiak, házi nyulak, díszmadarak forgalma terebélyesedik. A vágásra alkalmas szárnyasok mellett igen sok csirkét értékesítettek a tenyésztők. A baromfiak hizlalása a családi házas portákon többnyire megoldható, ki-ki próbálja ily módon megtakarítani a kereskedelmi henteskészítmények árát.
Nagykőrösi vásárFotók: Miklay Jenő
Az esőre hajló időjárás sem zavarta a zsibvásárba látogatókat. A gyümölcsszüret, a borforralás, a savanyítások idején sokat látogatják meg az ilyen foglalatosságokhoz szükséges edényeket gyártó kisiparosokat vagy a viszonteladókat. Keltek az őszi, téli ruházati cikkek, a bolti árnál többnyire olcsóbban kapható háztartási papíráruk, kávéféleségek, édességek és ültetési idény lévén, a gyümölcs- és dísznövénycsemeték.
Gazdasági állatok árai
- Választási malac 14–16 ezer forint
- Süldő 25–32 ezer forint
- Rántani való csibe 1,5–2 ezer forint
- Napos kacsa 1,5–1,6 ezer forint
- Tojótyúk 3,5–4 ezer forint
- Vágóliba 7–13 ezer forint
- Vágópulyka 10–12 ezer forint
- Házinyúl 1,5–2 ezer forint
Forrás: Szent Mihály-napi vásár
