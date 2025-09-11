A vadkár is viheti az éves megtakarítását, tisztáztuk a tévhiteket a biztosításokról

Bármennyire is figyel egy sofőr vezetés közben néha elkerülhetetlenek a véletlenek, főleg ha rossz minőségű úton halad vagy erdős területen. Ennek legjobb példája, ha őz, szarvas, fácán vagy valamilyen vadállat szalad a jármű elé, hiszen kiszámíthatatlan a viselkedésük. Éppen ezért fontos az őszi párzási időszakban az elővigyázatosság mellett a felkészültség is: egy casco-szerződés vagy vadkárbiztosítás komoly anyagi tehertől mentesítheti az autóst vadgázolás esetén.

Vadgázolás esetére a casco-védelem mellett érdemes vadkárbiztosítást is kötni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nőtt az őszi vadgázolások száma

A nyár végével és az ősz elejével nem csupán az iskola és az idénymunka, de a vadak párzási időszaka is kezdetét veszi, megváltozik a viselkedésük, ezért az utóbbi hetekben megnövekedett a vadgázolásos balesetek száma.

Bár évről évre jelentősen nem emelkedik ezen esetek száma, az utóbbi 20 évben közel megduplázódott, ami a vadállomány és a járműpark bővülésének köszönhető

– tette közzé az adatokat a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) legújabb sajtóközleményében.

A Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 2023-ban több mint 7000 olyan vadgázolásos baleset történt, amelyben nagyvadat ütött el a jármű és közel kétszer ennyit regisztráltak apróvaddal. Az elütött nagyvadak 80 százaléka őz és több mint 15 százaléka szarvas.

Kié a felelősség?

Hogy egy adott vadgázolás esetén ki a felelős, az több tényezőtől is függ. A vadgazdálkodási törvény 2023-as módosítása szerint „vadbaleset esetén a vadásztársaságok kártérítési felelőssége elsősorban akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel (200 méteren belül) telepítettek etető-itatót a vadak számára.”

A törvény azonban azt is kimondja, hogy gyorsforgalmi utat úgy kell üzemeltetni, hogy arra vad ne jusson fel. Így ha gyorsforgalmi úton történik a baleset, a gyorsforgalmi út kezelőjén van a felelősség. A vadgázolások többsége azonban nem gyorsforgalmi úton történik, így a gépjármű kárát a tulajdonosnak kell viselnie.

Melyik biztosítás, mire terjed ki?

Bár egy apróvad – nyúl, fácán, fogoly – esetén is sok pénzbe kerülhet az autó javítása, az őz, szarvas, vaddisznó vagy más nagyvad akár milliós károkat is okozhat. Ma a magyarországi járművek közül csupán minden ötödik rendelkezik cascovédelemmel. Ráadásul a casco biztosításoknak egy része csupán részkockázatokra (például lopáskárra) terjed ki, tehát vadgázolás esetén az autó tulajdonosát terheli a kár. – Maga a kötelező biztosítás nem nyújt védelmet a saját kárra, mivel az baleset okozásakor csupán az érintett vétlen károsultaknak térít. Hatékony fedezetet olyan casco-szerződés nyújthat, amely kiterjed a töréskárra, ezen kívül több biztosítónál is köthető a kötelező biztosítás mellé kiegészítő vadkárbiztosítás – mondta Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke.