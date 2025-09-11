szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Párzási időszak

6 órája

A vadkár is viheti az éves megtakarítását, tisztáztuk a tévhiteket a biztosításokról

Címkék#baleset#vadgázolás#biztosítás#vadásztársaság

Bár a baleseteket megelőzni nem minden esetben lehetséges, felkészülni érdemes rájuk. Különösen így van ez az őszi párzási időszakban, amikor a vadgázolások száma is megnövekedett.

Mócza Milán

Bármennyire is figyel egy sofőr vezetés közben néha elkerülhetetlenek a véletlenek, főleg ha rossz minőségű úton halad vagy erdős területen. Ennek legjobb példája, ha őz, szarvas, fácán vagy valamilyen vadállat szalad a jármű elé, hiszen kiszámíthatatlan a viselkedésük. Éppen ezért fontos az őszi párzási időszakban az elővigyázatosság mellett a felkészültség is: egy casco-szerződés vagy vadkárbiztosítás komoly anyagi tehertől mentesítheti az autóst vadgázolás esetén.

Vadgázolás, casco-védelem, vadkárbiztosítást is érdemes kötni
Vadgázolás esetére a casco-védelem mellett érdemes vadkárbiztosítást is kötni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nőtt az őszi vadgázolások száma

A nyár végével és az ősz elejével nem csupán az iskola és az idénymunka, de a vadak párzási időszaka is kezdetét veszi, megváltozik a viselkedésük, ezért az utóbbi hetekben megnövekedett a vadgázolásos balesetek száma. 

Bár évről évre jelentősen nem emelkedik ezen esetek száma, az utóbbi 20 évben közel megduplázódott, ami a vadállomány és a járműpark bővülésének köszönhető 

– tette közzé az adatokat a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) legújabb sajtóközleményében

A Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 2023-ban több mint 7000 olyan vadgázolásos baleset történt, amelyben nagyvadat ütött el a jármű és közel kétszer ennyit regisztráltak apróvaddal. Az elütött nagyvadak 80 százaléka őz és több mint 15 százaléka szarvas.

Kié a felelősség?

Hogy egy adott vadgázolás esetén ki a felelős, az több tényezőtől is függ. A vadgazdálkodási törvény 2023-as módosítása szerint „vadbaleset esetén a vadásztársaságok kártérítési felelőssége elsősorban akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel (200 méteren belül) telepítettek etető-itatót a vadak számára.” 

A törvény azonban azt is kimondja, hogy gyorsforgalmi utat úgy kell üzemeltetni, hogy arra vad ne jusson fel. Így ha gyorsforgalmi úton történik a baleset, a gyorsforgalmi út kezelőjén van a felelősség. A vadgázolások többsége azonban nem gyorsforgalmi úton történik, így a gépjármű kárát a tulajdonosnak kell viselnie.

Melyik biztosítás, mire terjed ki?

Bár egy apróvad – nyúl, fácán, fogoly – esetén is sok pénzbe kerülhet az autó javítása, az őz, szarvas, vaddisznó vagy más nagyvad akár milliós károkat is okozhat. Ma a magyarországi járművek közül csupán minden ötödik rendelkezik cascovédelemmel. Ráadásul a casco biztosításoknak egy része csupán részkockázatokra (például lopáskárra) terjed ki, tehát vadgázolás esetén az autó tulajdonosát terheli a kár. – Maga a kötelező biztosítás nem nyújt védelmet a saját kárra, mivel az baleset okozásakor csupán az érintett vétlen károsultaknak térít. Hatékony fedezetet olyan casco-szerződés nyújthat, amely kiterjed a töréskárra, ezen kívül több biztosítónál is köthető a kötelező biztosítás mellé kiegészítő vadkárbiztosítás – mondta Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke.

Mi a teendő vadgázolás esetén?

Ha vadgázolásos baleset történik, fontos a további károk megelőzése, a gyors és pontos intézkedés. Ezért ezekben az esetekben:

  • A rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadgazdálkodó szervezetet is.
  • Megfelelő biztosítás megléte esetén mielőbb jelenteni kell a kárt a biztosító felé is, ilyenkor csatolni kell a helyszínelő hatóság által kiállított jegyzőkönyvet is.
  • A sérült vadat nem szabad megközelíteni, mert a még életben lévő állat súlyos sérüléseket is okozhat.
  • Az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu