Páratlan zsákmány, a térségben eddig nem láttak még ilyen vadat

A Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság augusztus végi dúvadvadászatán igazi ritkaság került terítékre. Este tíz óra körül Szabó Zsolt hivatásos vadász szokatlan mozgásra lett figyelmes, majd hosszabb megfigyelés után beazonosította a különleges vadat: egy nyestkutyát.

Hihetetlen zsákmányt szerzett egy vadász

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Első nyestkutya Tiszaalpáron

A Tiszaalpár környéki vadászterületen eddig nem találkoztak nyestkutyával, így a most elejtett példány az első a térség történetében – írja Facebook-oldalán a Nimród Vadászújság.

A 7 kilogrammos nyestkutya hossza farok nélkül 62 centiméter, farokkal 74 centiméter, marmagassága 33 centiméter. A ritka vad jelenleg egyetemi tudományos vizsgálaton van, majd ezt követően preparátorhoz kerül.

Különleges esemény a vadászoknak

A nyestkutya idegenhonos faj Magyarországon, így előfordulása ritkább. A tiszaalpári elejtés nemcsak a vadásztársaság számára fontos pillanat, hanem a szakembereknek is értékes tudományos adatot szolgáltat.