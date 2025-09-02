szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadászat

55 perce

Páratlan zsákmány, a térségben eddig nem láttak még ilyen vadat

Címkék#Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság#történet#vadász

Augusztus 30-án különleges zsákmányt ejtett el Szabó Zsolt hivatásos vadász. A Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság területén eddig még sosem láttak ilyen állatot.

Orosz Fanni Flóra

A Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság augusztus végi dúvadvadászatán igazi ritkaság került terítékre. Este tíz óra körül Szabó Zsolt hivatásos vadász szokatlan mozgásra lett figyelmes, majd hosszabb megfigyelés után beazonosította a különleges vadat: egy nyestkutyát.

vadász egy vadászlesen
Hihetetlen zsákmányt szerzett egy vadász
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Első nyestkutya Tiszaalpáron

A Tiszaalpár környéki vadászterületen eddig nem találkoztak nyestkutyával, így a most elejtett példány az első a térség történetében – írja Facebook-oldalán a Nimród Vadászújság.

A 7 kilogrammos nyestkutya hossza farok nélkül 62 centiméter, farokkal 74 centiméter, marmagassága 33 centiméter. A ritka vad jelenleg egyetemi tudományos vizsgálaton van, majd ezt követően preparátorhoz kerül.

Különleges esemény a vadászoknak

A nyestkutya idegenhonos faj Magyarországon, így előfordulása ritkább. A tiszaalpári elejtés nemcsak a vadásztársaság számára fontos pillanat, hanem a szakembereknek is értékes tudományos adatot szolgáltat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu