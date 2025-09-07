Szent Hubertusz áldásával elindult a vadászati idény

Az önkormányzat által szervezett vadászati évadnyitón a környékbeli vadásztársaságok tagjai, a járás polgármestereinek egy része és az amerikai központú Safari Club International magyarországi szervezete képviselői vettek részt. Az ünnepi szentmisét dr. Mészáros István címzetes prépost kanonok, kiskunsági főesperes és Szabó Attila szakmári plébános, a Bácska Vadászkürt Egyesület közreműködésével mutatta be.

Vadászati évadnyitót tartottak Szakmár-Ludasszálláson

Fotó: Zsiga Ferenc

A vadászati évadnyitó helyszínét egy vadász újította fel

A ludasszállási határba összegyűlt mintegy 150 embert András Gábor köszöntötte. A polgármester beszédében felidézte, hogy Szakmár önálló településsé alakulása 1897-ben történt meg. A kápolna már 10 évvel ezt megelőzően elkészült, akkor még Ludasszállás Kalocsához tartozott. Az egykori szállásból, mintegy utolsó hírmondónak ma már csak a Tóth Kálmán vadász által felújított kápolna és az általa útjára indított immár 19. alkalommal töretlenül megrendezett vadászati évadnyitó maradt meg.

– Önkormányzatunk és a vadászok meggyőződése szerint ezt a maga nemében páratlan, tradicionális eseményt nem szabad veszni hagyni, így mindenkit arra kérek, ápoljuk tovább ezt a szép hagyományt – zárta köszöntő beszédét ezekkel a szavakkal András Gábor.

Elsejével kezdődött a gímszarvasbika vadászati idénye

– 1887-ben emeltek hajlékot e helyen a teremtő Istennek, amelyet aztán a gazdátlanság és az idő romba döntött. Köszönet azoknak, akik szívükbe zárták, rendbe tették és üdvözlet azoknak, akik idén is eljöttek ide Ludasszállásra – köszöntötte az egybegyűlteket a szentmisét bemutató dr. Mészáros István.

A magyar erdők királya, a gímszarvasbika vadászati idénye szeptember 1-jével kezdődik, és a kápolna – bár mindenkié – elsősorban mégiscsak a vadászok közösségéé, akik Szent Hubertus oltalmát és pártfogását most különösen is kérik, eredményes és szép vadászatok reményében.