2 órája

Reggeli rohanás, válogatós gyermek – ilyen uzsonnás dobozokkal megmentheti a napot

#tippek-tanácsok#okostányér#uzsonna#dietetikus

Nem kirívó eset, ha egy gyermek nem reggelizik otthon, mielőtt iskolába menne. Nincs azonban semmi veszve ilyenkor, egy változatosan összeállított uzsonnás dobozzal pótolni tudjuk a kimaradt étkezést.

Farkas Bea

Az iskolakezdéssel együtt minden szülő számára újra előkerül a kérdés: Mit tegyünk a gyerek uzsonnás dobozába? A reggeli kapkodásban gyakran a legegyszerűbb megoldás jut eszünkbe: egy szendvics és egy alma, vagy egy szelet péksütemény.

Mit tegyünk a gyerek uzsonnás dobozába?
Ha elmarad a reggeli, az uzsonnás doboz megmentheti a napot
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ha kimarad a reggeli, az uzsonnás doboz megmentheti a napot

De vajon elég ez a növésben lévő, örökké mozgó gyerekeknek? Hogyan állíthatunk össze olyan tízórait és uzsonnát, ami egyszerre finom, tápláló és változatos? Ebben segíthet az Okostányér elve, amely könnyen követhető iránytű a mindennapokra.

A reggeli a legjobb alap

A dietetikusok egybehangzóan állítják: a napot a legjobb közös otthoni reggelivel kezdeni. Egy szelet teljes kiőrlésű kenyér sajttal, egy pohár tej vagy kakaó, egy gyümölcs, nem kell bonyolultnak lennie. A reggeli nemcsak energiát ad, hanem segít a koncentrációban, javítja a hangulatot, és biztos alapot teremt a nap többi étkezésének.

Persze mindannyian tudjuk, hogy van, amikor a reggeli kimarad, mert a gyerek álmos, nincs étvágya vagy egyszerűen elfut az idő. 

Ilyenkor sem kell kétségbe esni: a tízórait és az uzsonnát kell egy kicsit tartalmasabbra pakolni. 

Egy jó uzsonnás doboz sok mindent ellensúlyozhat – emeli ki Vajda-Kovács Gitta szakember, aki háromgyermekes édesanyaként ő maga is tudja, hogy a reggeli rohanásban nem mindig fogadják el a gyerekek a reggelit. Ilyenkor kell bőségesen, értékes élelmiszerekkel megpakolni azt a bizonyos uzsidobozt, tízóraira és uzsonnára.

Mi az az Okostányér?

Az Okostányér a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlása, amely egyszerűen mutatja be, hogyan érdemes arányosan összeállítani a napi étkezéseket. A tányér felének zöldségnek és gyümölcsnek kellene lennie, a másik felén gabona és fehérjeforrás osztozik. Ha ezt a szemléletet alkalmazzuk az uzsonnás doboz összeállításánál, biztosak lehetünk benne, hogy a gyerek változatos és tápanyagban gazdag falatokat visz magával.

És itt egy nagyon fontos gondolat: nem baj, ha eddig nem így tettük. Nem kell egyik napról a másikra átalakítani mindent. 

A gyerekeket érdemes fokozatosan szoktatni az új ízekhez. Ha eddig nem szívesen ette a paprikát vagy a körtét, próbáljuk apránként, játékosan bevezetni. 

Egy-egy falat a kedvenc szendvics mellé, vagy színes zöldségszeletek a kedvenc mártogatóval – így könnyebb megszerettetni az újdonságokat. A lényeg a türelem és a fokozatosság, nem pedig a kényszerítés – emeli ki a dietetikus szakember.

Mit pakoljunk tízóraira?

Délelőtt a gyerekeknek szükségük van olyan falatokra, amelyek segítik a figyelmet és kitartást az órákon. Jó választás lehet:

  • Teljes kiőrlésű szendvics, sajttal, sonkával, tojással vagy krémtúróval.
  • Friss zöldség: paprika, uborka, paradicsom szeletelve, színesen.
  • Egy gyümölcs: alma, banán, szőlő, vagy idénygyümölcs.
  • Rágcsálnivaló: egy marék ropogós teljes kiőrlésű keksz vagy müzliszelet.

A gyerekek szeretik, ha változatos és „színes” a doboz tartalma, ezért nem baj, ha több, kisebb részletből áll a tízórai. Ez játékosabbá teszi az evést, és nagyobb eséllyel fogy el minden falat. A legjobb választás, ha olyan dobozba pakolunk, aminek kisebb elkülönített részei vannak. így a különböző ételek nem érintkeznek egymással. Szerencsére vannak már hűtőtasakos uzsidobozok,  így a tejtermékeket is bátran csomagolhatjuk – hívja fel a praktikákra a figyelmet Vajda-Kovács Gitta.

Néhány uzsonnaötlet, hogy legyen energia délutánra is

A délutáni órákban újabb lendület kell, különösen a különórák vagy sportedzések előtt. Jó ötlet lehet:

  • puffasztott rizs vagy rozskenyér, mellé sajt, sonka,
  • gyümölcs, akár aszalva, de kis adagban,
  • egy kevés édesség, például 1-2 kocka étcsokoládé. 

Ez nem bűn, inkább lehetőség arra, hogy a gyerek megtanulja: az édesség is belefér, ha mértékkel fogyasztjuk.

A változatosság a kulcs

Nem kell minden nap új csodaételt kitalálni, de jó, ha időnként változtatunk. Ha egyik nap szendvics van, másnap lehet wrap vagy tortilla zöldségekkel, sajttal, csirkemellel töltve. A gyümölcsöket is érdemes váltogatni: ősszel körte és szőlő, télen mandarin, tavasszal eper. Így a gyerek nem unja meg, és többféle vitaminhoz jut. Nehezebb az eset, ha a gyermek allergiás, de minden esetben összeállítható olyan étrend, ami számára is megfelelő.

Ne legyen stresszforrás!

Sok szülő hajlamos lelkiismeret-furdalást érezni, ha az uzsonnás doboz nem tökéletes. Pedig a dietetikusok szerint nem az a lényeg, hogy minden nap az ajánlás száz százalékát teljesítsük, hanem hogy jó szokásokat alakítsunk ki hosszú távon. A gyerekek ízlése változik, fejlődik, ami ma nem ízlik, azt pár hét múlva lehet, hogy örömmel eszik. 

Fontos, hogy ne erőltessük, hanem fokozatosan vezessük be az új ízeket.

Ha bevonjuk őket a készítésbe, nagyobb kedvvel fogják megenni a saját választásukat. A szendvics összeállítása vagy a gyümölcs kiválasztása apró döntésnek tűnik, de a gyerek számára fontos önállóságot ad. 

– Előszeretettel veszem elő Rupáner-Gallé Margó gasztroblogger receptjeit, az uzsidobozos péksütemények elkészítésénél, hiszen fontos tápanyagokat tartalmaznak, emellett isteni finomak is egyben, tuti receptek, mindenféle adalékanyagtól mentesek – javasolja Vajda-Kovács Gitta dietetikus szakember.

 

 

