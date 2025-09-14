Reggeli rohanás, válogatós gyermek – ilyen uzsonnás dobozokkal megmentheti a napot

Az iskolakezdéssel együtt minden szülő számára újra előkerül a kérdés: Mit tegyünk a gyerek uzsonnás dobozába? A reggeli kapkodásban gyakran a legegyszerűbb megoldás jut eszünkbe: egy szendvics és egy alma, vagy egy szelet péksütemény.

Ha elmarad a reggeli, az uzsonnás doboz megmentheti a napot

De vajon elég ez a növésben lévő, örökké mozgó gyerekeknek? Hogyan állíthatunk össze olyan tízórait és uzsonnát, ami egyszerre finom, tápláló és változatos? Ebben segíthet az Okostányér elve, amely könnyen követhető iránytű a mindennapokra.

A reggeli a legjobb alap

A dietetikusok egybehangzóan állítják: a napot a legjobb közös otthoni reggelivel kezdeni. Egy szelet teljes kiőrlésű kenyér sajttal, egy pohár tej vagy kakaó, egy gyümölcs, nem kell bonyolultnak lennie. A reggeli nemcsak energiát ad, hanem segít a koncentrációban, javítja a hangulatot, és biztos alapot teremt a nap többi étkezésének.

Persze mindannyian tudjuk, hogy van, amikor a reggeli kimarad, mert a gyerek álmos, nincs étvágya vagy egyszerűen elfut az idő.

Ilyenkor sem kell kétségbe esni: a tízórait és az uzsonnát kell egy kicsit tartalmasabbra pakolni.

Egy jó uzsonnás doboz sok mindent ellensúlyozhat – emeli ki Vajda-Kovács Gitta szakember, aki háromgyermekes édesanyaként ő maga is tudja, hogy a reggeli rohanásban nem mindig fogadják el a gyerekek a reggelit. Ilyenkor kell bőségesen, értékes élelmiszerekkel megpakolni azt a bizonyos uzsidobozt, tízóraira és uzsonnára.

Mi az az Okostányér?

Az Okostányér a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlása, amely egyszerűen mutatja be, hogyan érdemes arányosan összeállítani a napi étkezéseket. A tányér felének zöldségnek és gyümölcsnek kellene lennie, a másik felén gabona és fehérjeforrás osztozik. Ha ezt a szemléletet alkalmazzuk az uzsonnás doboz összeállításánál, biztosak lehetünk benne, hogy a gyerek változatos és tápanyagban gazdag falatokat visz magával.

És itt egy nagyon fontos gondolat: nem baj, ha eddig nem így tettük. Nem kell egyik napról a másikra átalakítani mindent.

A gyerekeket érdemes fokozatosan szoktatni az új ízekhez. Ha eddig nem szívesen ette a paprikát vagy a körtét, próbáljuk apránként, játékosan bevezetni.

Egy-egy falat a kedvenc szendvics mellé, vagy színes zöldségszeletek a kedvenc mártogatóval – így könnyebb megszerettetni az újdonságokat. A lényeg a türelem és a fokozatosság, nem pedig a kényszerítés – emeli ki a dietetikus szakember.