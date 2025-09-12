Digitális sötétség közeleg, sok Bács-Kiskun megyei településen megszűnik minden szolgáltatás

A Tarr Kft. tájékoztatása szerint 2025. szeptember 19-én, pénteken 00:00 és 06:00 óra között hálózatfejlesztési munkálatok miatt teljes üzemszünet várható a cég szolgáltatásaiban több településen is. A tervezett leállás minden szolgáltatást – internetet, televíziót és telefont – érinteni fog az érintett területeken.

Tervezett üzemszünetre kell készülni, se internet, se TV, se telefon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezeken a településeken lesz üzemszünet

Az üzemszünet az alábbi Bács-Kiskun megyei és környékbeli településeket érinti:

Ásotthalom, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszőlős, Balotaszállás, Bordány, Borota, Csávoly, Csikéria, Forráskút, Gara, Harkakötöny, Jánoshalma, Katymár, Kelebia, Kéleshalom, Kisszállás, Kunbaja, Kunfehértó, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Rém, Ruzsa, Szeremle, Tataháza, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó.

Emellett ugyanezen időpontban Tapolca és Tapolca-Diszel településeken is teljes szolgáltatáskiesés várható.

Hibabejelentés

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy ha a megadott időpontokon kívül is fennakadást tapasztalnak, azt mielőbb jelezzék az ügyfélszolgálat felé. A hibabejelentés legegyszerűbben a hét minden napján 8 és 21 óra között hívható 1223-as gyorshívó számon tehető meg.

Fontos, hogy a Tarr Kft. Facebook-oldala nem hivatalos hibabejelentő platform, ott nincs lehetőség az ügyfél- és végpont-azonosításra.