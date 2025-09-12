szeptember 12., péntek

Mária névnap

Örömteli fordulat a kutakon, ez vár az autósokra hétvégén

Aki hétvégén négykerekűvel utazna, annak jó hírünk van! Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját. Mutatjuk a részleteket!

Orosz Fanni Flóra

A holtankoljak.hu adatai szerint szeptember 12-én, pénteken az üzemanyagárak a következőképp alakultak: a 95-ös benzinért 590 forintot, míg a gázolajé 591 forintot kell fizetni literenként a kutakon

üzemanyagár változás jön, érdemes tankolni,
Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Így alakulnak az üzemanyagárak

A 95-ös benzin literje szombattól 2 forinttal kerül majd kevesebbe a nagykereskedelmi piacon, ami kedvező fordulat a korábbi hetek stagnáló vagy emelkedő tendenciái után.

A gázolaj literenkénti ára még nagyobb csökkenést mutat, 4 forinttal mérséklődik, így a dízellel közlekedők is fellélegezhetnek a hétvégén – írja a holtankoljak.hu.

 

