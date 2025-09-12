1 órája
Örömteli fordulat a kutakon, ez vár az autósokra hétvégén
Aki hétvégén négykerekűvel utazna, annak jó hírünk van! Az üzemanyagárak ezúttal kímélik majd az autósok pénztárcáját. Mutatjuk a részleteket!
A holtankoljak.hu adatai szerint szeptember 12-én, pénteken az üzemanyagárak a következőképp alakultak: a 95-ös benzinért 590 forintot, míg a gázolajé 591 forintot kell fizetni literenként a kutakon.
Így alakulnak az üzemanyagárak
A 95-ös benzin literje szombattól 2 forinttal kerül majd kevesebbe a nagykereskedelmi piacon, ami kedvező fordulat a korábbi hetek stagnáló vagy emelkedő tendenciái után.
A gázolaj literenkénti ára még nagyobb csökkenést mutat, 4 forinttal mérséklődik, így a dízellel közlekedők is fellélegezhetnek a hétvégén – írja a holtankoljak.hu.
Akár egy ötcsillagos szálloda konyhája, református összefogással készült a modern létesítmény – galériával
Kivégezte anyósa élettársát a tiszakécskei férfi, egy darabig hihette, hogy megússza – fotók, videó