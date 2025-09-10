szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útlezárás

3 órája

A buszokat és az autókat is elterelik a mulatság miatt

Címkék#Ballószögi Szüreti Napok#útlezárás#közlekedés

Csütörtöktől hétfőig a XXI. Ballószögi Szüreti Napok miatt útlezárásokra és forgalom-elterelésre kell számítani a település központjában.

Sebestyén Hajnalka

Ballószögön szeptember 11-én, csütörtökön 9 órától szeptember 15-én, hétfőn 12 óráig útlezárások és forgalom-elterelés lesz a település központjában. Lezárják a Rákóczi útnak a Jókai utca és Attila utca közötti szakaszát, ezért az autósoknak és a buszjáratoknak is terelt útvonalon kell közlekedniük. A buszok útvonala: Jókai u.–Vörösmarty u.–Széchenyi u.–Rákóczi út.

útlezárások lesznek, Ballószögi Szüreti Napok,
Útlezárások lesznek Ballószögön
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu