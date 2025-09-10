A buszokat és az autókat is elterelik a mulatság miatt

Ballószögön szeptember 11-én, csütörtökön 9 órától szeptember 15-én, hétfőn 12 óráig útlezárások és forgalom-elterelés lesz a település központjában. Lezárják a Rákóczi útnak a Jókai utca és Attila utca közötti szakaszát, ezért az autósoknak és a buszjáratoknak is terelt útvonalon kell közlekedniük. A buszok útvonala: Jókai u.–Vörösmarty u.–Széchenyi u.–Rákóczi út.

Útlezárások lesznek Ballószögön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció