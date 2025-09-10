Útlezárás
3 órája
A buszokat és az autókat is elterelik a mulatság miatt
Csütörtöktől hétfőig a XXI. Ballószögi Szüreti Napok miatt útlezárásokra és forgalom-elterelésre kell számítani a település központjában.
Ballószögön szeptember 11-én, csütörtökön 9 órától szeptember 15-én, hétfőn 12 óráig útlezárások és forgalom-elterelés lesz a település központjában. Lezárják a Rákóczi útnak a Jókai utca és Attila utca közötti szakaszát, ezért az autósoknak és a buszjáratoknak is terelt útvonalon kell közlekedniük. A buszok útvonala: Jókai u.–Vörösmarty u.–Széchenyi u.–Rákóczi út.
Ezt ne hagyja ki!Kecskemét
4 órája
Elindult a Gyalogbusz program, így segítik a gyerekek biztonságos közlekedését
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre