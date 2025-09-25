2 órája
Utcabál miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a városban
Forgalomkorlátozás lép életbe. Utcabál miatt szeptember 27-től útlezárásra kell számítani Kiskőrösön.
A Kőrösinfo tájékoztatása szerint Kiskőrösön 2025. szeptember 27-én utcabált rendeznek, amely miatt több útszakaszt ideiglenesen lezárnak, már a péntek reggeli óráktól.
Utcabál miatt lezárással érintett útszakaszok
A szervezők tájékoztatása szerint az útlezárás a Móricz Zsigmond utca 12–20. házszám közötti, valamint a Csokonai Mihály utca 29/1–29. házszám előtti szakaszokat érinti. A lezárás szeptember 26-án, pénteken reggel 7 órától lép életbe, és szeptember 29-én, hétfőn 12 óráig tart.
Türelmet kérnek a szervezők
Az utcabál idején Kiskőrösön a kijelölt, forgalomtól elzárt útszakaszon a gyalogosoké lesz a főszerep, az autósoknak pedig kerülőutakon kell majd közlekedniük. A szervezők arra kérik a környéken élőket és az arra közlekedőket, hogy legyenek türelemmel és megértéssel az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt.
