Utcabál miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a városban

Forgalomkorlátozás lép életbe. Utcabál miatt szeptember 27-től útlezárásra kell számítani Kiskőrösön.

A Kőrösinfo tájékoztatása szerint Kiskőrösön 2025. szeptember 27-én utcabált rendeznek, amely miatt több útszakaszt ideiglenesen lezárnak, már a péntek reggeli óráktól.

Utcabál miatt lezárással érintett útszakaszok

A szervezők tájékoztatása szerint az útlezárás a Móricz Zsigmond utca 12–20. házszám közötti, valamint a Csokonai Mihály utca 29/1–29. házszám előtti szakaszokat érinti. A lezárás szeptember 26-án, pénteken reggel 7 órától lép életbe, és szeptember 29-én, hétfőn 12 óráig tart.

Türelmet kérnek a szervezők

Az utcabál idején Kiskőrösön a kijelölt, forgalomtól elzárt útszakaszon a gyalogosoké lesz a főszerep, az autósoknak pedig kerülőutakon kell majd közlekedniük. A szervezők arra kérik a környéken élőket és az arra közlekedőket, hogy legyenek türelemmel és megértéssel az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt.

