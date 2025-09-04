1 órája
Újsolt újra felteszi magát a térképre, felpörgetnék a horgászturizmust – galériával
Pályázati sikerek a vármegye legkisebb településén. Az újsolti fejlesztésekről számolt be Gergelyné Mészáros Renáta polgármester, az elmúlt egy évből.
Az újsolti fejlesztésekről Gergelyné Mészáros Renáta, az egy éve hivatalban lévő polgármester számolt be hírportálunknak. Nézzük, mi történt Bács-Kiskun vármegye legkisebb településén az elmúlt egy évben.
Újsolton fejlesztik a horgászturizmust
A Versenyképes Járások Programban közel 900 ezer forintos támogatást sikerült elnyernie az újsolti önkormányzatnak, melyből a horgászturizmust szeretnék újra feléleszteni, fejleszteni.
A települést minden oldalról víz veszi körül, azonban most a vizeknek nincs gazdája. Régen a Kunsági-, Fűzvölgyi-, V-s csatorna hétvégenként tele volt, mostanra kizárólag a Fűzvölgyi-csatorna épült ki gyönyörű üdülőkkel, bérleti lehetőséggel. Mivel ott van saját területe az önkormányzatnak, adta magát, hogy ebben gondolkodjanak első körben. Ezeken a területeken igényes horgászhelyeket terveznek kialakítani, melyek majd térítésmentesen lesznek igénybe vehetők, látogathatók.
A pályázatra 24 hónap megvalósítási idő van, a polgármester azonban bízik benne, hogy a jövő szezonra már el tud készülni a fejlesztés.
Karácsonyi mulatság, színházi előadással
A másik sikeres pályázatukat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásából, közel 2 millió forint keretösszegből tudnak rendezvényeket szervezni, megvalósítani. Gergelyné Mészáros Renáta polgármester elmondta, hogy ennek segítségével idén gyönyörű karácsonyuk lesz, hiszen színházi előadásra, közösségi vacsorára, háztartásonként ajándékcsomagokra és a fennmaradó összegből nőnapi rendezvényre tudják fordítani ezt a jelentős támogatást. Bár a nőnapi program hagyomány a településen, de jövőre a pályázat segítségével minden eddiginél színvonalasabb rendezvényt tudnak megvalósítani.
Ezen kívül három projektjük van még folyamatban. Az ősszel megnyíló Leader kiírásra játszótér kialakítására nyújtanak be támogatási igényt. A Magyar Falu Programnál az egyik pályázat a közvilágítás, a másik pedig a hivatali villamos hálózat korszerűsítését célozza, mely égető, megoldandó feladat.
Pályázati sikerek ÚjsoltonFotók: Farkas Beáta
A pályázatok mellett önkormányzati forrásból is tudnak fejleszteni
Tavaly októberben egy komolyabb ráncfelvarrást –bútorcsere, festés – követően elkészült a művelődési házuk belső tere is, ami önerőből szépült meg. Önkéntesekkel a település takarítását és a területek rendbetételét valósították meg. Ezen felül minden eseményen számíthatnak a település lakóinak segítségére is.
A településen kb. 180 a lakosok száma, melyből legalább 40–50 fő aktív. Fiatal, középkorú, nyugdíjas egyaránt segít. Közel 30 gyermek él a kis községben, ez százalékos arányban kiemelkedő a település viszonylatában. Minden erővel támogatják is a gyermekes családokat.
További önkormányzati fejlesztésből valósult meg egy útfelújításuk, a teljes Dózsa György utca aszfaltozása is. Ezen kívül táblát cseréltek a falu elején, új utcanévtábláik lettek, térkép, felirat került a faluházra, könyvtárra, fákat ültettek, virágosítottak és egy térfigyelő kamera is kihelyezésre került a falu elejére, mely szintén lakossági igény volt.
„Aktív egy év van mögöttünk. A cél az, hogy a falu fennmaradjon, ne csak stabilizáljuk, hanem fejlődjünk, és jövőnk legyen” – nyilatkozta a polgármester.
