Újsolt újra felteszi magát a térképre, felpörgetnék a horgászturizmust – galériával

Az újsolti fejlesztésekről Gergelyné Mészáros Renáta, az egy éve hivatalban lévő polgármester számolt be hírportálunknak. Nézzük, mi történt Bács-Kiskun vármegye legkisebb településén az elmúlt egy évben.

Az újsolti fejlesztésekről Gergelyné Mészáros Renáta polgármester adott számot

Fotó: Farkas Beáta

Újsolton fejlesztik a horgászturizmust

A Versenyképes Járások Programban közel 900 ezer forintos támogatást sikerült elnyernie az újsolti önkormányzatnak, melyből a horgászturizmust szeretnék újra feléleszteni, fejleszteni.

A települést minden oldalról víz veszi körül, azonban most a vizeknek nincs gazdája. Régen a Kunsági-, Fűzvölgyi-, V-s csatorna hétvégenként tele volt, mostanra kizárólag a Fűzvölgyi-csatorna épült ki gyönyörű üdülőkkel, bérleti lehetőséggel. Mivel ott van saját területe az önkormányzatnak, adta magát, hogy ebben gondolkodjanak első körben. Ezeken a területeken igényes horgászhelyeket terveznek kialakítani, melyek majd térítésmentesen lesznek igénybe vehetők, látogathatók.

A pályázatra 24 hónap megvalósítási idő van, a polgármester azonban bízik benne, hogy a jövő szezonra már el tud készülni a fejlesztés.

Karácsonyi mulatság, színházi előadással

A másik sikeres pályázatukat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásából, közel 2 millió forint keretösszegből tudnak rendezvényeket szervezni, megvalósítani. Gergelyné Mészáros Renáta polgármester elmondta, hogy ennek segítségével idén gyönyörű karácsonyuk lesz, hiszen színházi előadásra, közösségi vacsorára, háztartásonként ajándékcsomagokra és a fennmaradó összegből nőnapi rendezvényre tudják fordítani ezt a jelentős támogatást. Bár a nőnapi program hagyomány a településen, de jövőre a pályázat segítségével minden eddiginél színvonalasabb rendezvényt tudnak megvalósítani.

Ezen kívül három projektjük van még folyamatban. Az ősszel megnyíló Leader kiírásra játszótér kialakítására nyújtanak be támogatási igényt. A Magyar Falu Programnál az egyik pályázat a közvilágítás, a másik pedig a hivatali villamos hálózat korszerűsítését célozza, mely égető, megoldandó feladat.