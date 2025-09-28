Látványos szőlőtaposással ünnepelték az újbor születését Nemesnádudvaron – fotó, videó

A „Szent Mihály Napi Újbor Ünnep” Nemesnádudvar egyik legnagyobb szüreti fesztiválja, ahol a gasztronómia, az újbor, a zene és a hagyományok találkoznak. A gasztronómiai élmények közül kiemelkedett az újbor kóstolása, a borlovagavatás, a főzőverseny és a szőlőtaposás.

Az újbor ünnepén színes programokkal várták a látogatókat

Fotó: Pozsgai Ákos

– Sokan jelezték az elmúlt években, hogy szükség van arra, hogy a borünnepet kissé felfrissítsük, megújítsuk. Arra törekedtünk, hogy minden korosztály számára tartalmas és nívós programot kínáljunk a kisgyermekes családoktól kezdve az idősebb korosztályig mindenki megtalálhassa a maga örömét. Fontos szempont volt a hagyományápolás: kiemelt helyet kaptak a nemesnádudvari és környékbeli hagyományőrző tánccsoportok, akik a helyi kultúra élő részeként ma is közösséget formálnak – mondta köszöntőjében Torma Szabolcs, Nemesnádudvar polgármestere.

Köszönet Művészetek Völgye stábjának

A település vezetője kiemelte, hogy az idei ünnepen két és fél napon keresztül, öt helyszínen közel harminc program közül választhattak az érdeklődők. Köszönetet mondott a Művészetek Völgye szakmai stábjának, akik mint fogalmazott: „hittek Nemesnádudvar értékeiben és meglátták azt a kincset, amiért érdemes volt egy ilyen magas színvonalú összművészeti családi fesztivált létrehozni a Sváb-sarok szívében”.

Az újbor ünnepe

Zsigó Róbert miniszterhelyettes, a Kulturális Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője szerint az ilyen hosszú múltra visszatekintő események már nemcsak a nép lelkét fejezik ki, hanem a közösség lelkének meghatározó részévé, alakítójává válnak. Mind mondta, a Szent Mihály-nap összefonódása az újbor ünnepével ezért foglal el olyan fontos helyet az itt élők szívében.