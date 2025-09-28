szeptember 28., vasárnap

Szüret

24 perce

Látványos szőlőtaposással ünnepelték az újbor születését Nemesnádudvaron – fotó, videó

Címkék#baon videó#újbor ünnep#Szent Mihály Napi Vigadalom

Idén 38. alkalommal rendezték meg a nemesnádudvari Szent Mihály-napi újborünnepet a Máriavölgye pincesoron és további helyszíneken. A borlovagavatás mellett számtalan izgalmas gasztronómiai program, koncertek, zenés-táncos előadások és gyerekprogramok is várták az érdeklődőket az újbor ünnepén.

Pozsgai Ákos

A „Szent Mihály Napi Újbor Ünnep” Nemesnádudvar egyik legnagyobb szüreti fesztiválja, ahol a gasztronómia, az újbor, a zene és a hagyományok találkoznak. A gasztronómiai élmények közül kiemelkedett az újbor kóstolása, a borlovagavatás, a főzőverseny és a szőlőtaposás. 

újbor ünnepe Nemesnádudvaron,
Az újbor ünnepén színes programokkal várták a látogatókat
Fotó: Pozsgai Ákos

– Sokan jelezték az elmúlt években, hogy szükség van arra, hogy a borünnepet kissé felfrissítsük, megújítsuk. Arra törekedtünk, hogy minden korosztály számára tartalmas és nívós programot kínáljunk a kisgyermekes családoktól kezdve az idősebb korosztályig mindenki megtalálhassa a maga örömét. Fontos szempont volt a hagyományápolás: kiemelt helyet kaptak a nemesnádudvari és környékbeli hagyományőrző tánccsoportok, akik a helyi kultúra élő részeként ma is közösséget formálnak – mondta köszöntőjében Torma Szabolcs, Nemesnádudvar polgármestere.

Köszönet Művészetek Völgye stábjának

A település vezetője kiemelte, hogy az idei ünnepen két és fél napon keresztül, öt helyszínen közel harminc program közül választhattak az érdeklődők. Köszönetet mondott a Művészetek Völgye szakmai stábjának, akik mint fogalmazott: „hittek Nemesnádudvar értékeiben és meglátták azt a kincset, amiért érdemes volt egy ilyen magas színvonalú összművészeti családi fesztivált létrehozni a Sváb-sarok szívében”. 

Az újbor ünnepe

Zsigó Róbert miniszterhelyettes, a Kulturális Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője szerint az ilyen hosszú múltra visszatekintő események már nemcsak a nép lelkét fejezik ki, hanem a közösség lelkének meghatározó részévé, alakítójává válnak. Mind mondta, a Szent Mihály-nap összefonódása az újbor ünnepével ezért foglal el olyan fontos helyet az itt élők szívében.

Újborünnep Nemesnádudvaron

Fotók: Pozsgai Ákos

Szent Mihály napja fordulópont

– Minden évben egy fordulópontot jelent, egyszerre lezárás és egy új kezdetet. Ez a nap nemcsak számunkra hoz fordulatot, hanem népi hagyományainkban és hiedelmeinkben is kiemelt szerepet tölt be. Közmondások, versek kapcsolódnak Szent Mihály napjához, többnyire az időjárásra vonatkozóan. Ezek a mondások első hallásra egyszerűnek tűnnek, őseink komoly tudással és figyelemmel alkották őket. Nekik nem állt rendelkezésükre tévé vagy telefon, ezért a természet apró jeleiből kellett következtetniük, életük és munkájuk függött tőle. Ezért érdemes hinni a mondásoknak, és tisztelni a népi hagyományokat – hangoztatta a képviselő, aki emlékeztetett arra is, hogy Szent Mihály napja a keresztény hagyományokban is határvonal.

– Ekkor kezdődik az adventre való lelki készülődés, valamint a kisfarsang időszaka, mielőtt elérkezik a karácsony előtti elcsendesedés, joggal engedhetünk teret az ünneplésnek is. Megállni, számot vetni és örülni annak, hogy elvégeztük a munkát, és élvezhetjük a gyümölcsét – fűzte hozzá.

Községi elismerések

A hétvégi ünnepségen átadták a „Nemesnádudvar Községért” díjakat is. Idén két személy részesült a község egyik legrangosabb elismerésében. Vigné Fogl Mária, aki 15 éven át volt a helyi általános iskola igazgatója, és Császárné Déliyt Andrea, a Veretex Kft. vezetője.

A szerelem ösvényén

Szombat délután Böjte Csaba ferences szerzetessel is találkozhattak az érdeklődők az újborfesztivál forgatagában, a Máriavölgyi pincesor Mindszenti pincéjében, ahol a Szerelemösvény kiállítás és könyvbemutató keretében a párválasztás és az élethosszig tartó elköteleződés értékeiről tartott előadást a lelkipásztor.

Családi- és gyermekprogramok

Színes kulturális és családi programok között a Randiverzum színházi előadása Cserna Luluval és Hajdu Steve-vel, a Mayer Robi Jazz Band, Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje, valamint Lakatos Jonatán zenekara és hagyományőrző néptánccsoportok várták az érdeklődőket. Emellett kézműves programok, gyerekfoglalkozások és klasszikus magyar filmek – például a Macskafogó és az Üvegtigris – is színesítették a kínálatot. Az esti nagykoncerteken olyan népszerű fellépők gondoskodnak a jó hangulatról, mint

  • a Bohemian Betyars,
  • a Duckshell,
  • a Maskura és a Tücsökraj,
  • a Gríz zenekar,
  • a Dynamite Dudes,
  • valamint DJ Yamina és DJ Polevaya.

