Súlyos járvány fenyegeti az állattartókat, ha ezeket a tüneteket tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz

A mezőgazdaságban és az állattartók körében az élősködők jelentik az egyik legnagyobb kihívást. Nemcsak a hozamot csappanthatják meg, nem csupán legyengíthetik az állományt, hanem akár végezhetnek is az állatokkal. Az utóbbi időben pedig egyre nagyobb problémát okoznak, mint például a tyúktetű, mely nemcsak a baromfiudvarban szedi áldozatait, hanem a díszmadarakra is veszélyes lehet. De mi is pontosan a tyúktetű és mit lehet ellene tenni? Arról dr. Talabér Zsolt állatorvost kérdeztük.

A tyúktetű nemcsak a baromfiudvarban szedi áldozatait, hanem a díszmadarakra is veszélyes lehet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az a tyúktetű?

A madártetűatka – közönséges nevén tyúktetű – egy gombostűfej méretű apró élősködő. Jellemzően a madarak tollazata alatt bújik meg, sebeket ejt a bőrön és vérrel táplálkozik. A sebeken túl csípése nyomán igen gyakran fertőzés is kialakul, ami még veszélyesebbé teszi. Az érintett madarak lassan legyengülnek, irritáltak lesznek, csökken a tojáshozam és súlyosabb esetben el is pusztulhatnak.

Fertőzés esetén azonnal cselekedni kell

Talabér Zsolt állatorvos nem csupán jártas e madarakat érintő élősködővel kapcsolatban, szinte minden második madártartó ezzel fordul hozzá.

– A dolog nem új keletű, a tyúktetű – több fajtája, vérszívó, éjszakai, nappali is – sok évtizede ismert, az utóbbi években azonban egyre nagyobb problémává növi ki magát. Baromfival, galambbal és más madárral is fordultak már hozzám, fertőzés esetén különféle szerek, permet, por vagy fürdetés segíthet, de vannak belsőleg használatos, azaz itatható készítmények is. A tyúktetű ellen az a leghatásosabb, ha ezek közül egyidőben többfélét alkalmazunk – mondta az állatorvos.

A fertőzés egy része megelőzhető, de nem védhető ki teljesen

– Mivel a madártetűt vadgalambok, vadmadarak is hordozzák, távol kell tartani őket a saját madaraktól, így elkerülhető a fertőzés egy része. Sajnos nincs azonban mindenre befolyása az embernek, akkor is megtörténhet a baj, ha elővigyázatos. A legtöbb, amit tenni lehet, hogy az állattartó rendszeresen ellenőrzi a madarait, viselkedésüket, tollukat, bőrüket. Ha elkezd hullani a tolluk, zavartan viselkednek vagy vakaróznak, az egy intő jel lehet, ha pedig meglátja az élősködőket, jobb mielőbb intézkedni és felkeresni egy állatorvost, de ez a baromfibetegségek bármelyike esetén javasolt – javasolta Talabér Zsolt.