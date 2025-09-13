3 órája
Emelkednek az árak, jönnek a csalók – minden, amit a biztonságos tűzifavásárlásról tudnia kell
Ahogy közeledik a hűvösebb idő, egyre többen keresik a biztos fűtési megoldásokat Bács-Kiskunban. A tűzifa iránti megnövekedett kereslet miatt azonban nemcsak az árak emelkednek, hanem a csalók is egyre aktívabbá válnak.
Az őszi hónapok beköszöntével ismét előtérbe kerül a tűzifa iránti kereslet, hiszen sok Bács-Kiskun vármegyei háztartásban még mindig a fatüzelés jelenti a legfontosabb fűtési megoldást. A közelgő fűtési szezon miatt a kereslet folyamatosan nő, ez pedig magával hozza az tűzifaárak emelkedését és sajnos a csalók megjelenését is.
Tűzifavásárlás az erdészeteknél
A térségben meghatározó szerepet játszik a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., amely stabil és biztonságos forrást jelent a lakosság számára. Az erdészeti társaság előnye, hogy az értékesítés erdei köbméterben történik, ami független a fa nedvességtartalmától, így jóval megbízhatóbb, mint a súly alapján történő eladás.
Minden vásárlásról számlát és szállítójegyet állítanak ki, ez pedig garancia arra, hogy a vásárló legálisan kitermelt, fenntartható erdőgazdálkodásból származó fát kap kézhez.
A KEFAG szinte a megye teljes területén kínál kedvező áron kemény- és lágylombos fát, a készletek erejéig.
Az árak ugyan településenként és forrásonként eltérhetnek, de általánosságban elmondható, hogy a keményfák – például az akác vagy a tölgy, vastag tűzifa – ára 30–35 ezer forint között mozog erdei köbméterenként, míg a puhább fafajták, például a nyár, olcsóbban akár 15 ezer forintért beszerezhetők. A tapasztalatok szerint sokan előre gondolkodva, már a nyári hónapokban megkezdik a beszerzést, hiszen a fűtési szezon közeledtével az árak rendszerint emelkednek.
Csalók tipikus módszerei
A nagy kereslet azonban nemcsak a piaci szereplők számára kínál lehetőséget, hanem a csalóknak is. Az elmúlt években egyre több panasz érkezett a hatóságokhoz interneten hirdető „árusokról”, akik előre utalást kérnek, majd nyomtalanul eltűnnek. Tipikus módszer az is, hogy a megrendelt mennyiségnél kevesebb fát szállítanak ki vagy frissen vágott, magas nedvességtartalmú tűzifát adnak el szárazként, amely így lényegesen gyengébb fűtőértékkel bír.
Csak regisztrált kereskedőtől vásároljunk
Magyarországon jogszabály írja elő, hogy tűzifát kizárólag regisztrált kereskedőtől lehet vásárolni. A nyilvántartást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vezeti, amelynek honlapján bárki ellenőrizheti, hogy egy árus szerepel-e a hivatalos listán. Ez különösen fontos, hiszen a regisztráció garancia arra, hogy a kereskedő legális forrásból, ellenőrzött körülmények között árulja a fát.
A vásárlónak érdemes a kereskedő nevét vagy adószámát megkeresnie a Nébih online adatbázisában.
Ha valaki nem szerepel a listán, jobb elkerülni az üzletet, mert nagy az esély arra, hogy illegális kitermelésből származó vagy rossz minőségű fát próbálnak eladni.
A regisztrált árus minden esetben köteles számlát és szállítójegyet adni, amely nemcsak a minőséget, hanem a vásárlás jogszerűségét is garantálja.
A legfontosabb tanács
Kerüljék a gyanúsan olcsó hirdetéseket és azokat, amelyek kizárólag előre utalással dolgoznak. Aki ellenőrzött helyről szerzi be a tüzelőt, az nemcsak a csalók áldozatává nem válik, hanem biztos lehet abban is, hogy jó minőségű, megfelelő fűtőértékű fa kerül a kamrájába.
Bács-Kiskunban a lakosság számára több lehetőség is adott
A biztonságos, ellenőrzött erdészeti források mellett a helyi fatelepek és ismert kereskedők is stabil választásnak bizonyulhatnak. A tudatos vásárlás nemcsak a család pénztárcáját óvja meg, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a fűtési szezonban valóban megfelelő minőségű tüzelő álljon rendelkezésre.
A fűtési szezon küszöbén így a legfontosabb üzenet: aki időben és megbízható helyről vásárol, az nyugodt téli hónapokra számíthat.
