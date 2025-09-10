2 órája
A kecskeméti tánciskola tehetségei Budapest egyik legmenőbb koncerthelyszínén táncoltak
Eseménydúsan indul ez az évad is. A kecskeméti TST tánciskola vezetője és csapata egy percre sem pihen. Budapest Parkban táncoltak, új helyre költöztek, és fogadják az újabb táncolni vágyó fiatalokat.
Hihetetlen, de egy éven belül megint új helyre költözött a TST tánciskola. Ezúttal azonban nagy mosollyal, hiszen két és félszer akkora helyen táncolhatnak a jövőben.
Újabb költözés a TST tánciskola életében
Váczi Niki, a tánciskola vezetője egy évvel ezelőtt szomorúan számolt be róla, hogy rövid határidővel, váratlanul kellett otthagyniuk hosszú évek után a Rákóczi úti tánctermüket, a bérlő másnak adta ki. A régi hely elhagyása nagy szívfájdalom volt a csapat számára. Szerencsére a kecskeméti önkormányzat jóvoltából gyorsan bérelhettek a közelben egy helyet, de az lényegesen kisebb volt. Egy év alatt azonban belakták, kicsinosították, de a hely szűke maradt.
Megtalálták álmaik táncstúdióját
Most, a nyár közepén azonban váratlan jó hír érkezett számukra. Egy lényegesen nagyobb helyre költözhettek.
– Óriási meló volt a gyors költözés, az új termek kialakítása, berendezése, de megérte!
Két és félszer akkora helyünk van, végre minden álmunk megvalósulhat.
Egyszerre két teremben folyhatnak majd az edzések, egyikben a hiphop, a másikban a break, vagy éppen mindkettőben hiphop! Remélem ez most már a végső helyünk maradhat – tette hozzá boldogan.
A tánciskola a Lordok alatt, a belső folyosóról érhető el. A hiphop edzéseket Váczi Niki profi táncos tartja, jobbkeze, Elek Gábor táncos, edző és a break szakosztály vezetője pedig hiphop és break edzéseket is vezet.
Újra ott voltak a Budapest Park színpadán
A másik örömhír a TST számára, hogy újra felléphettek szeptember első hétvégéjén a Budapest Parkban. Egy évvel ezelőtt sikerült először, idén újabb felkérést kaptak. A Mega Crew formáció több ezer ember előtt táncolhatott.
– 2025 első megmérettetése az Amita Dance Jam országos verseny volt, ahol táncosaink négy arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel térhettek haza. A Mega Crew különdíjként egy Budapest Park fellépést nyert, mely a múlt hétvégén valósulhatott meg. A fiatalok izgultak, de kiválóan táncoltak az óriási színpadon. Szerencsére sokan táncolnak együtt ebben a formációban, így betöltötték a teret. Hihetetlen volt látni a tökéletes mozgásukat az óriási LED-kivetítőkön, nagyon büszke voltam rájuk! – árulta el Váczi Niki.
Kezdődik a kemény edzések időszaka
Mindeközben kezdetét vette a TST tánciskola 22. évada, egész hónapban folyamatosak a beiratkozások. Az ünnepélyesen megnyitón a város képviseletében Gál Zsombor köszöntötte a táncosokat és gratulált az új hely kialakításához.
Váczi Niki az évadnyitó kapcsán elmondta: az ősz a felkészülésekről, a kemény edzésekről szól majd, hogy 2026-os versenyszezonban ismét őrületesen jó eredményeket érjenek el. A cél újra a világbajnokság.
A két új terem lehetőséget ad a még magasabb szintű munkára, a nagyobb számú edzésekre, csoportbontásokra, így újabb versenycsapatokat készíthetnek fel 2026-ra.
– A haladóknál a New Generation és a Mega Crew csapatok már kiválóan versenyeznek. A kisebbeknél a Sonic Kids idén versenyzett először, és már látványos eredményekkel. A gyerekek életkora eltérő, így nagyobb sikereket érhetnének el más felállásban. Így a kicsikből egy kisebb formációt álmodtam meg, a nagyobbak pedig átmennek a Mega Crew-ba, felnőttek a feladathoz – vázolta a terveket Váczi Niki, akinek kislánya, Noella is a Sonic Kids egyik legfiatalabb tagja.
Váczi Niki és Elek Gábor a TST tanítványok mellett kecskeméti szalagavatókból is kiveszik részüket, több iskolában is elvállalták a végzősök tánctanítását.
