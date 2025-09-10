A kecskeméti tánciskola tehetségei Budapest egyik legmenőbb koncerthelyszínén táncoltak

Hihetetlen, de egy éven belül megint új helyre költözött a TST tánciskola. Ezúttal azonban nagy mosollyal, hiszen két és félszer akkora helyen táncolhatnak a jövőben.

A TST tánciskola Mega Crew formációja óriási sikert aratott a Budapest Parkban

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: TST

Újabb költözés a TST tánciskola életében

Váczi Niki, a tánciskola vezetője egy évvel ezelőtt szomorúan számolt be róla, hogy rövid határidővel, váratlanul kellett otthagyniuk hosszú évek után a Rákóczi úti tánctermüket, a bérlő másnak adta ki. A régi hely elhagyása nagy szívfájdalom volt a csapat számára. Szerencsére a kecskeméti önkormányzat jóvoltából gyorsan bérelhettek a közelben egy helyet, de az lényegesen kisebb volt. Egy év alatt azonban belakták, kicsinosították, de a hely szűke maradt.

Megtalálták álmaik táncstúdióját

Most, a nyár közepén azonban váratlan jó hír érkezett számukra. Egy lényegesen nagyobb helyre költözhettek.

– Óriási meló volt a gyors költözés, az új termek kialakítása, berendezése, de megérte!

Két és félszer akkora helyünk van, végre minden álmunk megvalósulhat.

Egyszerre két teremben folyhatnak majd az edzések, egyikben a hiphop, a másikban a break, vagy éppen mindkettőben hiphop! Remélem ez most már a végső helyünk maradhat – tette hozzá boldogan.

A tánciskola a Lordok alatt, a belső folyosóról érhető el. A hiphop edzéseket Váczi Niki profi táncos tartja, jobbkeze, Elek Gábor táncos, edző és a break szakosztály vezetője pedig hiphop és break edzéseket is vezet.

Újra ott voltak a Budapest Park színpadán

A másik örömhír a TST számára, hogy újra felléphettek szeptember első hétvégéjén a Budapest Parkban. Egy évvel ezelőtt sikerült először, idén újabb felkérést kaptak. A Mega Crew formáció több ezer ember előtt táncolhatott.

– 2025 első megmérettetése az Amita Dance Jam országos verseny volt, ahol táncosaink négy arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel térhettek haza. A Mega Crew különdíjként egy Budapest Park fellépést nyert, mely a múlt hétvégén valósulhatott meg. A fiatalok izgultak, de kiválóan táncoltak az óriási színpadon. Szerencsére sokan táncolnak együtt ebben a formációban, így betöltötték a teret. Hihetetlen volt látni a tökéletes mozgásukat az óriási LED-kivetítőkön, nagyon büszke voltam rájuk! – árulta el Váczi Niki.