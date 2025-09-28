1 órája
Krízisből kiteljesedés: hogyan fordíthatjuk javunkra a traumát?
Pszichológiai podcast-sorozatunk befejező részében a krízisről és az általa kínált növekedési lehetőségekről lesz szó.
Korábbi podcastjeinkben szó esett az alkoholfüggő szülőkről, illetve a lelkiállapot testi egészségre gyakorolt hatásáról. Ezúttal egy újabb érdekes témával jelentkezünk Csernák Krisztina pszichoterapeutával.
Hogyan dolgozzuk fel a krízist?
A krízis, vagy válság a legtöbbször valamilyen veszteségélmény okozta trauma következtében alakul ki az ember életében. Csernák Krisztina egészségszakpszichológus, pszichoterapeuta segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan dolgozhatjuk fel a krízist, miként fordíthatjuk javunkra, hogyan válik a krízis növekedési lehetőséggé? Mi az a poszttraumás növekedés, és miként segíthet a szakember abban, hogy a traumatikus életesemények növekedési potenciállá változzanak életünkben?
