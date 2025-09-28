szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Krízisből kiteljesedés: hogyan fordíthatjuk javunkra a traumát?

Címkék#baon podcast#pszichoterapeuta#krízis#Csernák Krisztina

Pszichológiai podcast-sorozatunk befejező részében a krízisről és az általa kínált növekedési lehetőségekről lesz szó.

Horváth Péter

Korábbi podcastjeinkben szó esett az alkoholfüggő szülőkről, illetve a lelkiállapot testi egészségre gyakorolt hatásáról. Ezúttal egy újabb érdekes témával jelentkezünk Csernák Krisztina pszichoterapeutával.

A krízisek feldolgozása a Csernák Krisztinával készült podcast témája
A krízisek feldolgozásáról beszélt Csernák Krisztina egészségszakpszichológus
Fotó: Horváth Péter

Hogyan dolgozzuk fel a krízist?

A krízis, vagy válság a legtöbbször valamilyen veszteségélmény okozta trauma következtében alakul ki az ember életében. Csernák Krisztina egészségszakpszichológus, pszichoterapeuta segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan dolgozhatjuk fel a krízist, miként fordíthatjuk javunkra, hogyan válik a krízis növekedési lehetőséggé? Mi az a poszttraumás növekedés, és miként segíthet a szakember abban, hogy a traumatikus életesemények növekedési potenciállá változzanak életünkben?

Baon podcast

