Összefoglaló

35 perce

Életét vesztette egy ember a tömegbalesetben, újabb nemzeti konzultációt indítanak

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy tragédiával végződött a tömegbaleset, kitűnő hangulatú felvonulások voltak Bács-Kiskunban, illetve, hogy ismét gyermeket vár Hosszú Katinka.

Kovács Nóra

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy több településen is látványos lovaskocsis felvonulás színesítette a napot, halálos tömegbaleset történt Kisszállásnál, illetve, hogy borlovagokat avattak Kiskőrösön.

tömegbaleset Kisszállásnál, egy ember meghalt,
Tömegbaleset történt Kisszállásnál, egy ember életét vesztette
Fotó: Pozsgai Ákos

Szuperélelmiszer fillérekért, ennyibe kerül most a piacon

Illatos és ízletes finomságok. A nyár finom gyümölcsei még mindig kaphatók, de már tagadhatatlanul érkezik az ősz a kecskeméti piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkant fel.

A félegyházi TikTok-nagyi sokkolta a Megasztár zsűrijét, alig jutottak szóhoz

Új évaddal tért vissza a TV2 népszerű tehetségkutatója. A Megasztár 2025 zsűrijében ezúttal Curtis, Tóth Gabi, Marics Peti és Herceg Erika ül, a válogatók pedig most is tartogatnak meghökkentő pillanatokat.

Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián

Életre keltek a hagyományok. A 31. Helvéciai Szüreti Mulatság szombati napján a nagyközség utcáin végigvonult a szüreti menet. A színes forgatagban feldíszített fogatok és lovaskocsik gördültek végig, népviseletbe öltözött lovasok kíséretében.

Gyerekek vették birtokba a Szórakaténuszt, kacagás, játékok és varázslat színesítette a Szóraka Fesztet

Szombaton Kecskeméten újra volt Szóraka Feszt. Kitárultak a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kapui, és egész nap felhőtlenül játszhatott, kacaghatott minden gyermek.

Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje

Szörnyű baleset történt vasárnap délelőtt az 55-ös főúton Kisszállás közelében, egy teherautó és négy személyautó ütközött. A halálos baleset helyszínén az 55-ös főutat teljes szélességben lezárták.

Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival az örömhírt: ismét kisbabát vár. A bajai származású Hosszú Katinka közösségi oldalain osztotta meg a jó hírt.

Ilyen meglepetésvendégre senki sem számított, a szüreti felvonulás igazi mulatásba csapott át

Nagy meglepetés várta a menetet Lajosmizsén. A szüreti felvonulásnak idén is több állomása volt Lajosmizsén, az egyiken egy mulatós sztár várta a résztvevőket.

Lakásvásárlás Bács-Kiskunban: szakértő árulta el, melyik 5 városban érdemes most otthont keresni 

Gyarmati-Nagy Márti, a SweetHome Ingatlaniroda tulajdonosa szerint óriási változások előtt áll Bács-Kiskun ingatlanpiaca. A szakértő elárulta, hogy lakásvásárlás szempontjából mely városok számítanak most a legjobb választásnak. 

Bemutatta a győzelmi tervet Orbán Viktor miniszterelnök Kötcsén

Világpolitikai kitekintés, az Európai Unió sorsa, és a választási győzelem záloga is szóba került Orbán Viktor kötcsei beszédében.

Ittasan vezethetett a sofőr, kórházba szállították

Öregcsertő közelében árokba borult egy autó vasárnap délután. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Szőlőtaposás nélkül senki sem válhatott borlovaggá, próbatételek várták a jelölteket

A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok kiemelt eseménye a borkedvelő egyesületek találkozója. A borlovagrend avatási ceremóniájának keretében adták át a város szőlészetéért és borászatáért kitüntető címet.

 

