Életét vesztette egy ember a tömegbalesetben, újabb nemzeti konzultációt indítanak

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy több településen is látványos lovaskocsis felvonulás színesítette a napot, halálos tömegbaleset történt Kisszállásnál, illetve, hogy borlovagokat avattak Kiskőrösön.

Tömegbaleset történt Kisszállásnál, egy ember életét vesztette

Fotó: Pozsgai Ákos

Szuperélelmiszer fillérekért, ennyibe kerül most a piacon

Illatos és ízletes finomságok. A nyár finom gyümölcsei még mindig kaphatók, de már tagadhatatlanul érkezik az ősz a kecskeméti piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkant fel.

A félegyházi TikTok-nagyi sokkolta a Megasztár zsűrijét, alig jutottak szóhoz

Új évaddal tért vissza a TV2 népszerű tehetségkutatója. A Megasztár 2025 zsűrijében ezúttal Curtis, Tóth Gabi, Marics Peti és Herceg Erika ül, a válogatók pedig most is tartogatnak meghökkentő pillanatokat.

Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián

Életre keltek a hagyományok. A 31. Helvéciai Szüreti Mulatság szombati napján a nagyközség utcáin végigvonult a szüreti menet. A színes forgatagban feldíszített fogatok és lovaskocsik gördültek végig, népviseletbe öltözött lovasok kíséretében.

Gyerekek vették birtokba a Szórakaténuszt, kacagás, játékok és varázslat színesítette a Szóraka Fesztet

Szombaton Kecskeméten újra volt Szóraka Feszt. Kitárultak a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kapui, és egész nap felhőtlenül játszhatott, kacaghatott minden gyermek.

Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje

Szörnyű baleset történt vasárnap délelőtt az 55-ös főúton Kisszállás közelében, egy teherautó és négy személyautó ütközött. A halálos baleset helyszínén az 55-ös főutat teljes szélességben lezárták.

Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival az örömhírt: ismét kisbabát vár. A bajai származású Hosszú Katinka közösségi oldalain osztotta meg a jó hírt.