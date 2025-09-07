49 perce
Életét vesztette egy ember a tömegbalesetben, újabb nemzeti konzultációt indítanak
Szuperélelmiszer fillérekért, ennyibe kerül most a piacon
Illatos és ízletes finomságok. A nyár finom gyümölcsei még mindig kaphatók, de már tagadhatatlanul érkezik az ősz a kecskeméti piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkant fel.
A félegyházi TikTok-nagyi sokkolta a Megasztár zsűrijét, alig jutottak szóhoz
Új évaddal tért vissza a TV2 népszerű tehetségkutatója. A Megasztár 2025 zsűrijében ezúttal Curtis, Tóth Gabi, Marics Peti és Herceg Erika ül, a válogatók pedig most is tartogatnak meghökkentő pillanatokat.
Százak csodálták meg a színpompás szüreti menetet Helvécián
Életre keltek a hagyományok. A 31. Helvéciai Szüreti Mulatság szombati napján a nagyközség utcáin végigvonult a szüreti menet. A színes forgatagban feldíszített fogatok és lovaskocsik gördültek végig, népviseletbe öltözött lovasok kíséretében.
Gyerekek vették birtokba a Szórakaténuszt, kacagás, játékok és varázslat színesítette a Szóraka Fesztet
Szombaton Kecskeméten újra volt Szóraka Feszt. Kitárultak a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kapui, és egész nap felhőtlenül játszhatott, kacaghatott minden gyermek.
Szörnyethalt a tömegbaleset áldozata, helyszíni felvételeinken jól látszik az ütközések ereje
Szörnyű baleset történt vasárnap délelőtt az 55-ös főúton Kisszállás közelében, egy teherautó és négy személyautó ütközött. A halálos baleset helyszínén az 55-ös főutat teljes szélességben lezárták.
Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt
A háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival az örömhírt: ismét kisbabát vár. A bajai származású Hosszú Katinka közösségi oldalain osztotta meg a jó hírt.
Ilyen meglepetésvendégre senki sem számított, a szüreti felvonulás igazi mulatásba csapott át
Nagy meglepetés várta a menetet Lajosmizsén. A szüreti felvonulásnak idén is több állomása volt Lajosmizsén, az egyiken egy mulatós sztár várta a résztvevőket.
Lakásvásárlás Bács-Kiskunban: szakértő árulta el, melyik 5 városban érdemes most otthont keresni
Gyarmati-Nagy Márti, a SweetHome Ingatlaniroda tulajdonosa szerint óriási változások előtt áll Bács-Kiskun ingatlanpiaca. A szakértő elárulta, hogy lakásvásárlás szempontjából mely városok számítanak most a legjobb választásnak.
Bemutatta a győzelmi tervet Orbán Viktor miniszterelnök Kötcsén
Világpolitikai kitekintés, az Európai Unió sorsa, és a választási győzelem záloga is szóba került Orbán Viktor kötcsei beszédében.
Ittasan vezethetett a sofőr, kórházba szállították
Öregcsertő közelében árokba borult egy autó vasárnap délután. A baleset helyszínére mentő is érkezett.
Szőlőtaposás nélkül senki sem válhatott borlovaggá, próbatételek várták a jelölteket
A Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok kiemelt eseménye a borkedvelő egyesületek találkozója. A borlovagrend avatási ceremóniájának keretében adták át a város szőlészetéért és borászatáért kitüntető címet.