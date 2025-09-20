Mráz Ágoston Sámuel: tíz nap alatt kiderülhet a Tisza Párt valódi ereje

A Nézőpont Intézet vezetője világosan fogalmazott: a Tisza Pártnak alig tíz nap áll rendelkezésére, hogy bemutassa 318 jelöltjét. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a legfontosabb vizsga a mozgalom számára, hiszen a szervezettség és a politikai lendület egyszerre kerül próbára.

A politikai napirendet az elmúlt hetekben a kormánypártok határozták meg. A közéleti vitákban a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselési ügye és a 3 százalékos Otthon Start program került előtérbe. A politika iránt elkötelezett közönség ezen túl a Fidesz frakcióülésével és a Digitális Polgári Kör eseményével találkozhatott.

Az elemző hozzátette: október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles körű támogatottságra számíthat, hasonlóan a lakástámogatási programokhoz. A Tisza Párt helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy vezetője, Magyar Péter nyáron már az orosz energia ellen foglalt állást. Ursula von der Leyen terveivel összhangban ez 2027-től az orosz energiahordozók vásárlásának teljes tilalmát jelentené, ami Mráz szerint kedvezőtlen Magyarország tárgyalási pozíciói szempontjából. Ez újabb érv lehet a kormánypártok kezében, hogy a Tisza Brüsszel politikáját követi.