Brutális adóemelés

4 órája

Mindenkinek joga van tudni, mire készül a Tisza Párt – kampány indult a Tisza-adó ellen

Címkék#Tisza Párt#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó

Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja ellen. A mozgalom szerint a titkolt tervek minden magyar családot komolyan megterhelnének, ezért online kalkulátort is készítettek, amellyel bárki kiszámolhatja a veszteségét.

Baon.hu

A mozgalom közleménye szerint a Tisza Párt megszorító politikát készít elő, miközben a nyilvánosság előtt hallgat róla. A belső dokumentumokból kiderült: 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, ami drasztikus terhet jelentene a magyar családoknak. Ez a rendszer az átlagbér alatt keresőket sem kímélné.

Tisza Párt
Minden magyar családot érintene a Tisza Párt adórendszere

Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte:

választást kell nyerni és utána mindent lehet

Másik kijelentése szerint

nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

 A mozgalom szerint ezek a mondatok leleplezik a Tisza valódi szándékait: titokban tartott megszorításokkal akarnak hatalomra kerülni.

Az Ellenállás Mozgalom hangsúlyozza: a magyaroknak joguk van tudni, mire készülnének Magyar Péterék. Ezért indították el országos kampányukat, amelynek egyik eszköze egy online kalkulátor. Ezzel bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy a Tisza-adó mennyit vinne el a saját jövedelméből. A számok jól mutatják: a családok többsége súlyos veszteséget szenvedne el.

A mozgalom szerint nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a Tisza a választók félrevezetésére építi politikáját. A kampány célja, hogy mindenkihez eljusson az üzenet:

a brutális adóemelés valós veszély, és mindannyiunkat érintene.

 

