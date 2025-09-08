szeptember 8., hétfő

Tisza Párt

40 perce

A közigazgatásban dolgozók sem úsznák meg, a Tisza-adó súlyos ezreket venne ki a zsebükből

Címkék#Tisza-adó#szja#Magyar Péter#közigazgatás

A közigazgatás és védelem területén elhelyezkedők sem lennének biztonságban a Tisza Párt tervezete szerint. A Tisza-adó egyik ágazatot sem kímélné.

Baon.hu

Egy nemrég kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter és a Tisza Párt új adórendszert vezetne be, mely a lakosság többségétől súlyos pénzeket venne el – és tenné át a párt zsebeibe. A Tisza-adó az átlagjövedelemmel rendelkező dogozókat és a jól képzett, jól fizetett társadalmi réteget célozná meg elsősorban, de az átlagnál kevesebbet keresők sem járnának jól vele. Az új adórendszer minden ágazatra kihatna, a közigazgatás és védelem területén dolgozókra pedig komoly terhet rakna.

A Tisza-adó egyik ágazatot sem kímélné.
A Tisza-adó az átlagjövedelemmel rendelkező dogozókat és a jól képzett, jól fizetett társadalmi réteget célozná meg
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MTI

A Tisza-adórendszer

A Tisza-tervezet értelmében a jelenlegi egységes 15 százalékos személyi jövedelemadót egy háromkulcsos adórendszer váltaná fel, mely a lakosság közel kétharmadának növelné az adóterhét. Ebbe a magyar családok nagy része is beletartozna, akik így jóval kevesebbet kapnának kézhez a munkájuk után.

Így működne a Tisza-adó:

  • évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan,
  • 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni,
  • 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

A közigazgatás és védelem sorsa

Az ágazatok többségében a Tisza-adó a jelenlegi egykulcsos adórendszerhez képest havonta ezreket-tízezreket venne e a lakosságtól. A közigazgatásban és védelemben elhelyezkedők sem lennének ez alól kivételek. Tanácsadók, szakreferensek, ügyintézők, biztonsági- és vagyonőrök egyaránt megsínylenék a változtatást. Sőt, mivel az ezeken a területeken dolgozó fizikai munkások és szellemi foglalkozásúak átlagbére hasonló, pozíciótól függetlenül nagyot buknának. Az átlagjövedelem az ágazatban Bács-Kiskun megyében a KSH adatai szerint havi bruttó 582 223 forint, ami azt jelentené, hogy ez után – a jelenlegi 87 333 forint helyett – havonta 98 922 forint szja-t kellene fizetni. Ez már havi szinten is jelentős különbség, évente pedig közel 140 ezer forintos többletterhet jelentene.

 

 

