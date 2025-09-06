A Tisza a magyar dolgozók zsebéből venné ki a pénzt, nincs olyan ágazat, amelyik megúszná az adóemelést

A nemrég kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter és a Tisza Párt a lakosság zömének jelentősen növelné a befizetendő adóját. Az átlagos jövedelemmel rendelkező magyar dolgozók és családok így kevesebbet kapnának kézhez a munkájuk után. A Tisza-adó alól nem lenne kivétel egyik ágazat sem, legyen szó fizikai vagy szellemi foglalkozást végzőkről.

A Tisza-adó súlyos pénzeket venne el a magyar dolgozóktól.

Fotó: Szentgallay Bálint / Forrás: NurPhoto via AFP

Így működne a Tisza-adó

A jelenlegi szabályozás szerint egykulcsos adórendszer van érvényben, azaz mindenkinek egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie. A Tisza azonban háromkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely ha megvalósulna, komoly terhet róna a magyar lakosság többségére. A jól képzett, jól kereső munkaerő mellett az átlagjövedelemmel rendelkezők is pórul járnának.

A Tisza-tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Egyik ágazat sem úszná meg

A KSH legfrissebb adatai alapján a Tisza-adórendszer az ágazatok több mint 90 százalékában az átlagjövedelemmel rendelkezők terheit is növelné. Az összes szférát egybevetve – közfoglalkoztatottak nélkül – Bács-Kiskun megyében az átlagfizetés havi bruttó 590 262 forint, a Tisza-tervezet alapján ez után több mint 12 ezer forinttal kellene több SZJA-t fizetni a jelenlegihez képest. Egyes területek azonban még rosszabbul járnának, az oktatásban dolgozók átlagosan 19 503 forinttal kapnának kevesebbet, az egészségügyi dolgozók átlagosan 19 693 forinttal, az információ és kommunikáció szférájában elhelyezkedők pedig átlagosan 21 238 forinttal havi szinten. Ez évi több százezer forintos terhet jelentene.

Kiszámolhatja, mennyit bukna

A különbségek önmagukban is látványosak, a legjobban azonban úgy értelmezhetőek a számadatok, ha az ember saját fizetéséről van szó. Hogy pontosan mennyivel kevesebb pénzt kapna kézhez a Tisza-adórendszer bevezetésével, azt bárki könnyedén kiszámolhatja a Tisza-adókalkulátorral. Névtelenül, csupán a saját bruttó jövedelmét megadva megtudhatja, mennyi a jelenlegi szja-ja, mennyire módosulna ez a Tisza-adóval, és mekkora különbséget jelent ez egy vagy akár négy év távlatában.