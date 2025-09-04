Magyar Péter új adóterve: több százezret bukhatnak a kereskedelemben dolgozók

Nemrég egy olyan tervezet látott napvilágot, amely szerint Magyar Péter és a Tisza Párt növelné a lakosság jelentős részének az adóját. Ez azt jelentené, hogy havonta több ezer forinttal, egyes ágazatokban, egyes pozíciókban tízezrekkel kevesebbet kapnának a magyar dolgozók – és a magyar családok – kézhez, amiért keményen megdolgoztak. A Tisza-adó a kereskedelemben elhelyezkedőkre is súlyos terhet róna.

A Tisza-adó a fizikai és szellemi foglalkozásúakat is érintené

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Így működne a Tisza-adó

A tervezet a háromkulcsos adórendszer bevezetését kezdeményezné, ami azt jelentené, hogy a magasan képzettektől – és nagyobb jövedelemmel rendelkezőktől – több pénzt venne el a Tisza Párt.

Jelenleg egykulcsos adórendszer van érvényben, azaz mindenki egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót fizet a jövedelméből, a Tisza Párt ezt azonban a lakosság kétharmadának jelentősen megnövelné. Az átlagkeresetűek sem úsznák azonban meg, rájuk is többletadó lenne kiszabva. A Tisza-tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Kereskedők, szerelők kapnának kevesebbet

Oly sok ágazat mellett, mint például az oktatás, a mezőgazdaság vagy az egészségügy, a kereskedelem és gépjárműjavítás területén dolgozók is pórul járnának a Tisza-adórendszerrel.

Mivel az ágazatban az átlagjövedelem Bács-Kiskunban havi bruttó 506 564 forint, a tervezet bevezetésével a jelenlegi 75 985 forint helyett 82 277 forint személyi jövedelemadót kellene fizetni. Ez egy év alatt több mint 75 ezer forintos különbség, négy év távlatában pedig több mint 300 ezer forint, egy kisebb vagyon. Sem a fizikai, sem a szellemi foglalkozásúak nem úsznák meg.

Tisza-adó kalkulátor

A Tisza-adó a lakosság java részét érintené, hiszen a többség bruttó 425 ezer forint felett keres. Hogy pontosan mennyi pénzt kellene többletadóként kifizetnie, azt bárki egyszerűen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével. Névtelenül, regisztráció nélkül, csupán a bruttó jövedelmet megadva meg lehet tekinteni a különbséget a jelenlegi egykulcsos adórendszer és a Tisza-tervezet között.