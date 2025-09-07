Kötcsén indult a kampány a Tisza-adó ellen: átverésre figyelmeztetnek

Kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén, amelyben a Tisza Párt adóterveit leplezik le. A szervezet szerint Magyar Péter és pártja félrevezeti a választókat, hiszen a többkulcsos adórendszer nemcsak a gazdagokat érintené, hanem a munkából élő családok széles rétegeit is.

A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a Tisza-adó veszélyeire

A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi mondata is felhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez jól mutatja, milyen szándékok vezetik a Tiszát.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a figyelem felkeltésére létrehozták a tisza-ado.hu oldalt, ahol kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel járna rosszabbul a Tisza-adó bevezetésével. A mozgalom célja, hogy mindenki számára egyértelművé tegyék a veszélyeket.

Kötcse így a politikai csata új színterévé vált, ahol a Tisza-adó elleni fellépés indult el. A kampány célja: