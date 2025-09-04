Komoly bérkiesést hozna a turisztikai és vendéglátóipari dolgozóknak a Tisza Párt által tervezett progresszív adó – derül ki a Magyar Nemzet szemléjéből, amely a Turizmus.com-on megjelent interjút ismerteti. A portálnak nyilatkozó Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke szerint a Tisza-adó bevezetése a magasabb bérezésű, különleges képesítést igénylő munkakörökben akár milliós nagyságrendű jövedelemkiesést is okozhat, de az alacsonyabb fizetési szinteken dolgozó szakemberek is évente több százezer forinttal vihetnének haza kevesebbet.

A Tisza-adó súlyos veszteségeket okozna a turizmusban dolgozóknak is

Fotó: MW / Illusztráció

A szakember példaként említette, hogy egy szállodai menedzser, aki jelenleg havi bruttó 1 millió forintot keres, akár 450 ezer forinttal kisebb éves családi költségvetéssel számolhatna. Egy utazási irodai munkatárs, aki évtizedes tapasztalattal havi 800 ezer forintos bruttó bért kap, szintén nagyjából 300 ezer forint éves kiesést tapasztalna.

A Tisza-adó a szolgáltatások színvonalának romlásához is vezetne

Felidézte: a turisztikai ágazat a magyar GDP mintegy 14 százalékát állítja elő, és több mint 450 ezer embernek ad munkát. A szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2025 júniusában átlagosan bruttó 452 ezer forintot kerestek, így még a kisebb jövedelemkiesés is érzékenyen érintené őket.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a turizmusban dolgozók nem kevesebbet, hanem éppen többet szeretnének keresni, így a Tisza-adó miatti bércsökkentés ellehetetlenítené a munkaerő megtartását, ami hosszabb távon a szolgáltatások színvonalának romlásához és a versenyképesség gyengüléséhez vezethet.