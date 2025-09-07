A Tisza-adóval legtöbbet veszítők között vannak a rendszergazdák és a szoftverfejlesztők

Magyar Péter és a Tisza Párt egy nemrég kiszivárgott tervezet szerint megváltoztatná a jelenlegi adórendszert. Az egykulcsos helyett háromkulcsos adórendszert vezetnének be, ami különbséget tenne jövedelem alapján – ezzel pedig az átlagkeresetűek és a jól fizetett társadalmi réteg is egyaránt rosszul járna. A Tisza-adó bevezetése az összes ágazatot érintené, az információ és kommunikáció terén elhelyezkedők pedig kifejezetten megsínylenék.

A Tisza-adót leginkább a rendszergazdák sínylenék meg

Forrás: MW

Többletteher hárulna a jól képzett dolgozókra

A tervezet szerint a jelenlegi egykulcsos helyett, amelyben mindenkinek egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, úgynevezett háromkulcsos adórendszer lépne érvénybe a Tisza Párt hatalomra jutásával. A Tisza-adó bevezetése esetén:

évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan,

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni,

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Ez azt jelenti, hogy az átlagjövedelemmel rendelkezőkre és a jól képzett és jól fizetett magyar dolgozókra egyaránt többletteher hárulna. A megemelt SZJA-val ugyanis ezrekkel, tízezrekkel kevesebbet kapnának havonta kézhez.

Több mint 21 forint különbség a Tisza-adó miatt

Az információ és kommunikáció területén számos jól képzett és magas jövedelemmel rendelkező foglakoztatott van: rendszergazdák, szoftverfejlesztők, PR szakemberek, tanácsadók és sokan mások. Legyen szó fizikai foglalkozású dolgozókról vagy szellemi pozíciókban lévőkről, a Tisza-adó jelentős összeget venne el tőlük, és tenné át a párt zsebébe. Ezeken a területeken Bács-Kiskun megyében az átlagfizetés a többi ágazathoz képest is magas, havi bruttó 720 060 forint, a Tisza-adó bevezetésével ekkora jövedelem után – a jelenlegi 108 009 forint helyett – 129 247 forint SZJA-t kellen fizetni. Ez havonta 21 238 ezer forint különbség, egy év alatt pedig már kisebb vagyon, 254 850 forint. Az ennél magasabban képzett, magasabb pozíciókban elhelyezkedők pedig ennél is többet kellene ráfizessenek.