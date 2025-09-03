Növekvő adóterhek: így sújtaná a szállítási ágazatban dolgozókat a Tisza Párt terve

A Tisza Párt, élén Magyar Péterrel jelentősen növelné szinte minden ágazat dolgozóinak az adóját. A nemrég kiszivárgott tervezet háromkulcsos adórendszer bevezetését kezdeményezné, ami nem csupán az átlagjövedelemmel rendelkezőktől venné el a pénzt, hanem a magyar családok java részétől is. A megbecsült hivatások, szakmák többsége megsínylené a Tisza-adót, köztük a szállítási és raktározási ágazat is.

Tisza-adó: nagyot bukna a szállítási ágazat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Tisza-adórendszer

A jelenlegi egykulcsos adórendszer alapján minden magyar dolgozó 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizessen. A Tisza-tervezet azonban jövedelem alapján tenne különbséget és háromkulcsos adórendszert állítana fel.

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Mivel a magyar átlagkereset az évi 5 millió forintot – azaz havi bruttó 425 ezer forintot – meghaladja, a lakosság közel kétharmada kevesebbet kapna kézhez. A jól képzett, jól fizetett munkaerő járna legrosszabbul, ami a minőségi munkaerő kivándorlásához is vezethetne, amennyiben a módosítás életbe lépne.

A szállításban és raktározásban dolgozók megjárnák

A szállítás és raktározás területén könnyű, nehéz fizikai munkát végzők és az ezzel összefüggő logisztikai területeken szellemi foglalkoztattak sokasága dolgozik. A Tisza-adó bevezetése egyik szférának sem válna előnyére, sőt, az átlag szellemi foglalkozásúak jelentős többletadót kellene fizessenek.

Az ágazatban Bács-Kiskun vármegyében bruttó 440 910 forint az átlagkereset, ezután pedig évi több mint 20 ezer forinttal növekedne a befizetendő személyi jövedelemadó. Ez 4 év alatt 81 458 forintot jelentene.

Tisza-adó kalkulátor

A tervezet valamennyi ágazat dolgozóit érintené, így számos magyar család kevesebbet kapna kézhez. Az orvosok, tanárok, az ipari ágazatokban elhelyezkedők sem lennének biztonságban. Ha nem is lett minden hivatás megnevezve, a Tisza-adó kalkulátorral bárki kiszámolhatja, pontosan mennyit bukna a háromkulcsos adórendszerrel. Csupán a havi bruttó jövedelmet kell megadni, a rendszer pedig kiszámolja, hogy havonta, évente és négy év lefutása alatt mennyivel kellene több adót fizetnie.