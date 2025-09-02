A feldolgozóipar jól képzett munkaerői is sokat veszítenének a Tisza-adóval

Egy nemrég kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter és a Tisza Párt szinte minden szféra dolgozóinak növelné az adóját. A jelenlegi személyi jövedelemadó nem tesz különbséget jövedelem alapján, mindenkinek egységes, a Tisza-adó azonban az átlagjövedelemmel rendelkezőkre és a jól keresőkre komoly terhet tenne. A feldolgozóipari dolgozók szintén megsínylenék a tervezetet, ha bevezetésre kerülne.

Tisza-adó a feldolgozóipart is veszélyeztetné

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Így néz ki a tervezet

A jelenlegi adórendszer egykulcsos, azaz mindenkinek 15 százalék SZJA-t kell fizetnie jövedelemtől függetlenül. A Tisza-tervezet ezt azonban megváltoztatná egy olyan háromkulcsos adórendszerre, ahol minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet kellene fizetnie. Ráadásul az átlag alatt keresőknek sem válna előnyére, csupán hátránya származna belőle a legtöbb magyar dolgozónak - amibe a magyar családok zöme is érintett. A Tisza-adórendszer alapján:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

A feldolgozóipar a Tisza-adó károsultja lenne

A Tisza-adó a havi bruttó 417 ezer forintos jövedelemmel és annál többel rendelkezőktől venné el a pénzt és tenné át a párt zsebeibe. Nem számít, hogy fizikai munkát végző vagy szellemi foglalkozású valaki, egyaránt megsínylené. A feldolgozóiparban mindkét terület érintett lenne, az átlagkereset ugyanis fizikai és szellemi dolgozók esetén is nagyobb ennél a határnál. Az ágazatban Bács-Kiskun megyében 671 145 forint az átlagos bruttó fizetés, ez után pedig – a jelenlegi 100 672 forint helyett – 118 485 forint személyi jövedelemadót kellene fizetni. Ez egy év alatt több mint 200 ezer forinttal kevesebb jövedelmet jelentene, ami jelentős teher, és a jól képzett, jól kereső munkaerő fizetne pedig meg leginkább.

Mennyivel kapna kevesebbet?

A magyar dolgozók közel kétharmada kevesebb pénzt kapna kézhez a Tisza-tervezet szerint. Nem csupán a feldolgozóipar, az ipari ágazatok többsége, de az egészségügy, oktatás és valamennyi szféra egyaránt pórul járna. Érdemes utánajárni, a Tisza-adó kalkulátorral saját szemmel győződhet meg a különbségről.