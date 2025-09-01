Az építőipari dolgozók is rosszul járnának a Tisza Párt adópolitikájával

Magyar Péter és a Tisza-párt nemrég kiszivárgott dokumentuma, mely szerint hatalomra jutásuk esetén háromkulcsos adórendszer kerülne bevezetésre, a magyar dolgozóktól venné el a pénzt, és tenné át a párt zsebeibe. A változtatás nem kímélné egyik szférát sem, és komoly terheket róna a magyar családokra. A Tisza-adó az építőipar minden ágát, fizikai és szellemi tevékenységet végzőket egyaránt érintené. Hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, bárki könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.

A tervezett Tisza-adó az építőipari dolgozóktól is rengeteg pénzt venne el

A Tisza-adó senkinek sem előnyös

A jelenlegi egykulcsos adórendszer alapján mindenkinek egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, jövedelemtől függetlenül. A Tisza-adórendszer azonban csak az átlag alatti jövedelemmel rendelkezőket hagyná érintetlenül, mindenki más pedig ezrekkel vagy akár tíz, százezrekkel is többet kellene adózzon – ez a jól kereső réteget tépázná meg leginkább.

A Tisza-tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Az építőipart sem kímélné a Tisza-adó

A magyar dolgozók kétharmada, köztük az építőiparban elhelyezkedők is komoly pluszterhet kellene, hogy fizessenek. Az ágazatban Bács-Kiskun vármegyében bruttó 518 798 forint az átlagkereset, ez pedig már bőven nagyobb adókulcsot jelentene a Tisza-terv szerint.

A jelenlegi 77 820 forint SZJA helyett havi 84 969 forintot kellene utána fizetni. Éves szinten 85 790 forinttal több SZJA-t kellene befizetniük az építőipari ágazat dolgozóinak.

A fizikai munkát végzők, bár a szellemi foglalkozásúaknál alacsonyabb a jövedelmük, évente több, mint 10 ezer forinttal kapnának kevesebbet a jelenleginél.

A szellemi foglalkozásúaknál látványosabb a különbség, ők átlagosan havi 21 422 forinttal fizetnének többet – egy év alatt ez több mint 250 ezer forint pluszterhet jelentene.