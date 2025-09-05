A titkárok és a recepciósok is csúnyán pórul járnának a Tisza Párt adópolitikájával

A nemrég kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter és a Tisza Párt a társadalom nagy részének jelentősen megemelné a befizetendő személyi jövedelemadóját. A Tisza-adó már az átlagkeresetű magyar családoktól venné el a pénzt és tenné át a párt zsebeibe. A változtatás az összes ágazatot érintené, köztük az adminisztratív és szolgáltatást támogató munkakörök is igen rosszul járnának vele.

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

Így épülne fel a Tisza-adó rendszere

A Tisza-tervezet háromkulcsos adórendszer bevezetését kezdeményezné a jelenlegi egykulcsossal szemben. Míg most mindenkinek egységesen 15 százalék SZJA-t kell fizetnie a jövedelme után, a Tisza-adó a középosztály és a jól kereső réteg fizetéséből is elvenne. Ez egyes ágazatokban, munkakörökben akár havi több tízezer forint többletterhet is jelenthet. A Tisza- tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Az adminisztratív területeken dolgozók is kevesebb pénzt vinnének haza

A Tisza-adórendszer értelmében a magyar dolgozók kétharmada kevesebb pénzt kapna kézhez. Ebbe az adminisztratív és szolgáltatást támogató pozíciók is beletartoznak, köztük recepciósok, titkárok, ügyfélszolgálati munkatársak vagy rendezvényszervezők. Az ágazatban Bács-Kiskun megyében havi bruttó 493 063 forint az átlagfizetés. Ez után – a jelenlegi 73 959 forint helyett – 79 307 forint személyi jövedelemadót kellene fizetni. A pusztán szellemi foglalkozásúaknál azonban még látványosabb a különbség, hisz ők ennél átlagosan többet, 690 812 forint keresnek, ami után már közel 20 ezer forinttal többet kellene adózniuk. Ez egy év alatt több mint 230 ezer forint különbséget jelentene nekik.