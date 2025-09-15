Két borzalmas gyilkosságról is újabb részleteket tudtunk meg

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy mit nyilatkozott Till Tamás gyilkosának felesége, hogy a következő napokban hol lesz áramszünet, illetve a Halasi Szüreti Fesztiválról is láthat egy videót.

Till Tamás tragikus története az egész országot megrázta

Fotó: MTI / Ujvári Sándor / Archív-felvétel

Hátborzongató fordulat a Till Tamás-ügyben: holttestek lehetnek az udvarban

Az elveszett kisfiú feltételezett gyilkosát végre elkapták, de lehet, hogy további esetekért is felelős a gyanúsított.A Till Tamás-ügy újabb hátborzongató fordulatot vett: a gyanúsított felesége állítása szerint további elásott holttestek lehetnek a házuk kertjében.

„A kétszeres életfogytiglan is kevés lenne” – drog hatása alatt gyilkolhatott a miskei férfi

Szakértői vizsgálatok megerősítették! A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kristály nevű drogot fogyasztott, a kormánybiztos szerint a legszigorúbb büntetést érdemli.

A büfében talált egértetem csak a jéghegy csúcsa, gusztustalan állapotokat tárt fel a hatóság

A strandbüfékben és a fesztiválokon elképesztő szabálytalanságokra bukkantak az ellenőrök a nyári szezonban. A országos razzia eredményeinek fényében sok vendéglátóhely működését kellett korlátozni.

Nem kímélték a drukkerek az újpesti játékosokat a kiesés után

Ami az egyik oldalon bravúr, a másik oldalon hatalmas csalódás. A Kecskeméti TE kiejtette a Magyar Kupából az Újpest FC-t, amit a népes vendégtábor nem hagyott szó nélkül.

Tömegverekedés, gyújtogatással fenyegetés – így élte meg Kiskunhalas a 2015-ös migránshullámot

Kiskunhalason több problémát és összetűzést is okoztak az illegális bevándorlók. Tíz éve válságos helyzetbe került Európa a migráció csúcspontján, ahogyan Magyarország is komoly nehézségekkel küzdött ebben az időszakban.

Házról házra járt a betörő, zsákmányolt, amit csak tudott – egy lakó vetett véget a fosztogatásnak

A 32 éves férfi mindent elvitt, ami a keze közé került, de az egyik helyszínről már nem tudott elmenekülni. Kecskeméten rengeteg családi házat bejárt és elvitt kerékpárt, vízszívó motort, de még fagyasztott élelmiszert is.