Két borzalmas gyilkosságról is újabb részleteket tudtunk meg

Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy újabb fordulat van Till Tamás ügyében, a miskei kislány feltételezett gyilkosáról is újabb részletek derültek ki, illetve írtunk arról is, hogy milyen gusztustalan konyhákban járt a hatóság.
Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy mit nyilatkozott Till Tamás gyilkosának felesége, hogy a következő napokban hol lesz áramszünet, illetve a Halasi Szüreti Fesztiválról is láthat egy videót.
Hátborzongató fordulat a Till Tamás-ügyben: holttestek lehetnek az udvarban
Az elveszett kisfiú feltételezett gyilkosát végre elkapták, de lehet, hogy további esetekért is felelős a gyanúsított.A Till Tamás-ügy újabb hátborzongató fordulatot vett: a gyanúsított felesége állítása szerint további elásott holttestek lehetnek a házuk kertjében.
„A kétszeres életfogytiglan is kevés lenne” – drog hatása alatt gyilkolhatott a miskei férfi
Szakértői vizsgálatok megerősítették! A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kristály nevű drogot fogyasztott, a kormánybiztos szerint a legszigorúbb büntetést érdemli.
A büfében talált egértetem csak a jéghegy csúcsa, gusztustalan állapotokat tárt fel a hatóság
A strandbüfékben és a fesztiválokon elképesztő szabálytalanságokra bukkantak az ellenőrök a nyári szezonban. A országos razzia eredményeinek fényében sok vendéglátóhely működését kellett korlátozni.
Nem kímélték a drukkerek az újpesti játékosokat a kiesés után
Ami az egyik oldalon bravúr, a másik oldalon hatalmas csalódás. A Kecskeméti TE kiejtette a Magyar Kupából az Újpest FC-t, amit a népes vendégtábor nem hagyott szó nélkül.
Tömegverekedés, gyújtogatással fenyegetés – így élte meg Kiskunhalas a 2015-ös migránshullámot
Kiskunhalason több problémát és összetűzést is okoztak az illegális bevándorlók. Tíz éve válságos helyzetbe került Európa a migráció csúcspontján, ahogyan Magyarország is komoly nehézségekkel küzdött ebben az időszakban.
Házról házra járt a betörő, zsákmányolt, amit csak tudott – egy lakó vetett véget a fosztogatásnak
A 32 éves férfi mindent elvitt, ami a keze közé került, de az egyik helyszínről már nem tudott elmenekülni. Kecskeméten rengeteg családi házat bejárt és elvitt kerékpárt, vízszívó motort, de még fagyasztott élelmiszert is.
Közel száz utca marad áram nélkül
Mutatjuk a részleteket. Hosszú órákon át áramszünet lesz több Bács-Kiskun vármegyei település utcájában.
„A zene a jelenem és a jövőm” – bemutatjuk a kecskeméti fiút, aki elvarázsolta a Megasztár zsűrijét
Bíró Csongor Vitéz első fellépésével azonnal belopta magát a nézők és a zsűritagok szívébe. A Megasztár válogatóján a kecskeméti fiatal nemcsak különleges hangjával, hanem szívmelengető történetével is lenyűgözte a TV2 Megasztár közönségét.
Többórás leállás jön, ezeken a településeken nem lesz internet és tévé sem
Időszakos szolgáltatás-kiesésre kell számítani több Bács-Kiskun megyei településen. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkákat végez.
Szívszorító történet: a látását elvesztő fiatalnak Jákob Zoli adott új reményt
Egy újabb szívmelengető történet bizonyítja, hogy a hartai származású milliárdos nem csak a vagyonáról híres. Jákob Zoli ezúttal egy fiatal, látását vesztett zenésznek segített, aki így újra reményt kapott az élethez.
Több tízezer forintot ér, egy tévedés miatt mégis rengetegen elpusztítják ezt az ártalmatlan állatot
Ritkán kerül szem elé, így igazi különlegesség, ha valaki találkozik vele a természetben. A rézsikló hazánk egyik legrejtőzködőbb és legártalmatlanabb kígyófaja, amely gyakran összetéveszthető a mérges viperával, ám valójában teljesen veszélytelen az emberre.
Több évtizedes hagyomány mai lendülettel, ezreket mozgatott meg idén is a Halasi Szüreti Fesztivál
A 46. Halasi Szüreti Fesztivált rendezték meg az elmúlt hétvégén, három napon keresztül ünnepelték a szőlőbetakarítás hagyományait a halasi csipke városának szívében. A Halasi Szüreti Fesztivál, mint a város egyik legnagyobb szabadtéri kulturális eseménye, több évtizedes múltra tekint vissza és az elmúlt közel fél évszázad alatt a helyi eseménynaptár meghatározó részévé vált.