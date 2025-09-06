1 órája
Napi cukiságfaktor, aranyos libacsalád vonult át az úton, videóra vették a nem mindennapi jelenetet
Solton egy autós különleges pillanatot rögzített a telefonjával. A TikTok-videóban egy libacsalád vonul át az úton, a kommentelők pedig teljesen elolvadtak a látványtól.
Egy autós osztotta meg a különleges pillanatot, amikor kénytelen volt megállni egy solti út kellős közepén, mert egy libacsalád libasorban, teljes rendezettséggel sétált át előtte. A TikTok-videón jól látszik, ahogy a szülők elöl és hátul is védték a kicsinyeiket, akik középen battyogtak át az úton, a jelenet pedig szinte mesébe illő volt.
A libák vonulnak a TikTok-videón
A videón jól látszik, ahogy a libacsalád nyugodtan és rendezetten halad át az úton. Az autós türelmesen kivárta, amíg mindannyian biztonságban átérnek.
A TikTok-videó alatt sorra érkeznek a hozzászólások, a legtöbben elérzékenyülve dicsérik a pillanatot. Ha már a gólyák elmentek, legalább a libákban gyönyörködhetünk.
Természetközeli pillanatok
A ritka jelenet emlékeztethet minket arra, milyen különleges élményeket tartogat a természet, még a város útjain is. A libák békés átvonulása egy kicsit mindenkit megállásra és mosolyra késztetett, és arra is jó, hogy emlékeztessen: az autósoknak érdemes mindig figyelni, lassítani.
