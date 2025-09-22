Ritka honfoglalás kori leletek érkeztek a kiskunhalasi múzeumba – galériával

A kiállítás a honfoglalás kori régészeti leletek közül válogat, látható a geszterédi aranyszablya hiteles rekonstrukciója, valamint nyolc tarsolylemez másolata is. – Ritka alkalom, hogy ilyen gazdag válogatás látható belőlük egy helyen. A tárgyak egyszerre tanúskodnak őseink mesterségbeli tudásáról és arról a művészi igényességről, amely a mindennapi eszközöket is átitatta – hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Kocsis Zsuzsanna, a Thorma János Múzeum igazgatója.

A különleges kiállítás Thorma János Múzeumban látható, a nyíregyházi Jósa András Múzeum közreműködésével

Fotó: Pozsgai Ákos

Geszteréd nagyjából félúton fekszik Debrecen és Nyíregyháza között, egyike a több ezer magyar településnek. Azonban abban a tekintetben egyedülálló, hogy itt találták meg egy honfoglalás kori fejedelmi sírban azt a töredékes aranyszablyát, aminek a rekonstrukciója is megtekinthető most a Thorma János Múzeumban.

Az egyik legfontosabb rangjelző tárgy rekonstrukciója érkezett a Thorma János Múzeumba

A megnyitón részt vett Dr. Hatházi Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Főosztályának vezetője is, a tárlatot a látogatók előtt Prof. Dr. habil. Révész László, régész, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője nyitotta meg.

Az egyik leggazdagabb, a Szabolcs vármegyei Geszteréden előkerült honfoglalás kori vezéri sírból előkerült szablya, ami a maga korában is páratlan ötvösmunka volt, sajnálatos módon csak töredékeiben maradt fenn, a sajátságos előkerülési körülményei miatt. Viszont Strohmayer Ádám cizellőr kitűnő munkája révén hajdani pompájában sikerült rekonstruálni ezt a tárgyat és képet alkothattunk arról, hogy hogyan is nézett ki egy honfoglaló vezér egyik legfontosabb rangjelző tárgya. Ezen kívül a vitrinekben helyet kaptak a korabeli másik fontos rangjelző tárgyak közül néhány, tarsolylemezek, amelyek ritkaságnak számítanak a honfoglalás korában, hiszen nem éri el a harmincat a számuk az egész Kárpát-medencében, és valószínűleg a fejedelmi család szolgálatában álló előkelők kitüntető hatalmi jelvényei voltak – mondta a kiállítás megnyitóján Révész László.

Bács-Kiskun megyei érintettség

A nyugalmazott tanszékvezető külön érdekességként emelte ki a tárlat anyagai közül a Bács-Kiskun vármegyében, Izsák-Balázspusztán és Soltszentimrén feltárt gazdag sírokból előkerült nyeregleleteket. – Olyan fantasztikusan szép almenta mintás csontfaragványok kerültek elő, amelyek hajdan előkelők nyergének a díszítésére szolgáltak, és ezek közül az egyiket, helyre állították és hajdani szerkezetét valamikori pompájában mutatják meg – fűzte hozzá a régész.