Önkormányzat

Tűzifa-támogatás, ösztöndíj, útfelújítás – fontos döntéseket hoztak a városatyák – fotók

Fontos döntéseket hozott legutóbbi ülésén a kiskunfélegyházi képviselő-testület: a zárt ülésen személyi kérdések és a közelgő időközi választás előkészületei kerültek napirendre. A testületi-ülés nyilvános részében pedig többek között szociális tűzifa-támogatásról, ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról, egy egészségügyi szűrés támogatásáról, valamint útfelújításról is határoztak.

Vajda Piroska

Soron következő ülését tartotta csütörtökön a kiskunfélegyházi képviselő-testület, ahol összesen huszonegy napirendi pontról hoztak döntést. Az első két pontot zárt ülés keretében tárgyalták: egyrészt kijelölték az október 12-i időközi polgármester-választás szavazatszámláló bizottságainak tagjait, másrészt személyi változásokról döntöttek a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. vezetésében. Ezekről egyelőre nem áll rendelkezésre nyilvános információ. 

kiskunfélegyházi képviselő-testületi ülés,
A kiskunfélegyházi testületi ülésen több fontos témában is döntöttek
Fotó: Vajda Piroska

A testületi ülésen kiderült: több tűzifa juthat a rászorulóknak

A testület módosította a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet is, lehetővé téve, hogy a korábbi 1,5 helyett immár 2 köbméter tűzifát biztosíthassanak szociális támogatásként a rászorulóknak. Az önkormányzat jelenleg mintegy 500 köbméternyi tűzifával rendelkezik, amelynek jelentős része darabolt, hasított állapotban várja a fűtési szezont az ipari park területén.

Bursa Hungarica: folytatódik az ösztöndíjprogram

A képviselők arról is határoztak, hogy Kiskunfélegyháza csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026-os pályázati fordulójához. Ennek érdekében a város 6 millió forintot különít el a jövő évi költségvetésben.

Újra jön a mammográfiás szűrőbusz

Támogatást szavaztak meg a MaMMa Egészségügyi Zrt. kérelmére is: a város több mint egymillió forinttal járul hozzá a Mobil Emlőszűrő Állomás kitelepüléséhez és az ehhez kapcsolódó közüzemi költségek fedezéséhez. A mammográfiás szűrésre 2026 januárjában kerül sor a városi sportcsarnok parkolójában, ahová várhatóan mintegy 2500 nőt hívnak be a Népegészségügyi Program keretében. Tavaly a meghívottak 23 százaléka jelent meg a vizsgálaton, három esetben diagnosztizáltak emlőrákot – derül ki az előterjesztésből.

Megújul a Felső Galambosi dűlőút

A testület döntött arról is, hogy közel 7 millió forintot fordít a Felső Galambosi dűlőút javítására. Ez a külterületi „Határ-út” a XI. és XII. kerületek határán húzódik, fontos szerepet játszik a környék lakosai, valamint a helyi ipari üzemek és kertészetek megközelítésében. Az út még a 70-es években kapott makadám burkolatot, de azóta jelentősen leromlott az állapota. A rendszeres kátyúzás sem jelent tartós megoldást, ezért a most jóváhagyott összegből felületi zárásos javítást végeznek.

Képviselő-testületi ülés Kiskunfélegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Pályázat intézményvezetői posztokra

Pályázatot ír ki az önkormányzat három intézmény – a Móra Ferenc Művelődési Központ, a Kiskun Múzeum és a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény – magasabb vezetői posztjának betöltésére, mivel a jelenlegi vezetők ötéves megbízatása az év végén lejár.

Eladják a városi kisbuszt, jótékonysági célra fordítják az árat

Végül a testület támogatta a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő Mercedes-Benz V-Klasse típusú kisbusz értékesítését is. A kihasználatlanság miatt eladásra kínált jármű várhatóan 34 millió forintért kelhet el, és a befolyt összeget jótékony célokra fordítják – közölte Balla László alpolgármester Kis-Szeniczey Kálmán kérdésére válaszolva.

