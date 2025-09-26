Izsáki családi vállalkozás zárta tubusba a csodagyógyvizet, most a Parlamentben ünnepelték a sikert – fotók

Az izsáki székhelyű családi vállalkozás a harkányi gyógyvízre építve indította el sikeres pályafutását, és ma már közel tízfős csapatuk dolgozik azon, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait tubusba zárva, természetes kozmetikum formájában bárki hazavihesse. A Harkányi Thermal Gyógyvízkrém idén elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat, amely méltó elismerése a több évtizedes szakmai munkának és a minőség iránti elkötelezettségnek.

Természetes kozmetikum gyógyvízből – rangos díjat nyert a Thermal Kozmetikai Kft.

Fotó: Érték és Minőség Nagydíj Pályázat

„Felemelő érzés volt az Országház falai között”

A Thermal Kozmetikai Kft. számára a díj elnyerése nem csupán egy szakmai visszaigazolás, hanem egyfajta küldetés is. Makkos József ügyvezető igazgató és felesége Makkosné Köves Eszter elmondták: csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek a minőség mellett teszik le a voksukat, és a mindennapokban is képviselik a tudatos szemléletet.

„A tudatos minőség ma már nem csupán versenyelőny, hanem felelősség a jövő iránt” – hangsúlyozták.

A Parlament falai között, a történelmi épületben átvenni az elismerést valóban felemelő pillanat volt a család és a cég életében.

Mi is az Érték és Minőség Nagydíj?

A rangos elismerést minden évben olyan magyarországi vagy a Kárpát-régióban működő vállalkozások kaphatják meg, amelyek termékei vagy szolgáltatásai a jogszabályi előírásokon túl a legszigorúbb minőségi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek is megfelelnek.

Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy egyszerre jelenti a fogyasztók számára a megbízhatóság garanciáját, a gyártók számára pedig a szakmai elismerést. Azok a cégek, akik elnyerik, hazai és nemzetközi piacon egyaránt bizonyítottan versenyképes, fenntartható eljárással készült termékeket állítanak elő.

Gyógyvizet a tubusba

A vállalkozás 1989-ben indult, azzal a céllal, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait bárki hazavihesse. Az egyik legelső termékük is a harkányi gyógyvízre épült, amely egyedülálló összetételével segíti a reumatikus panaszok és a bőrproblémák enyhítését.

A masszázskrém változatát a Harkányi Gyógyfürdőben is előszeretettel használják, így a pályázaton is természetes volt, hogy ezzel a termékkel indulnak. A gyógyvíz közel kétszáz éves múltja, valamint az orvostudományi kutatások is alátámasztják hatékonyságát.