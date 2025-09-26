szeptember 26., péntek

Rangos elismerés

41 perce

Izsáki családi vállalkozás zárta tubusba a csodagyógyvizet, most a Parlamentben ünnepelték a sikert – fotók

A Parlament falai között vették át rangos elismeréseiket a Thermal Kozmetikai Kft. vezetői. A cég több mint három évtizede bizonyítja, hogy a természetes kozmetikum nemcsak hazánkban, hanem külföldön is versenyképes. 

Orosz Fanni Flóra

Az izsáki székhelyű családi vállalkozás a harkányi gyógyvízre építve indította el sikeres pályafutását, és ma már közel tízfős csapatuk dolgozik azon, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait tubusba zárva, természetes kozmetikum formájában bárki hazavihesse. A Harkányi Thermal Gyógyvízkrém idén elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat, amely méltó elismerése a több évtizedes szakmai munkának és a minőség iránti elkötelezettségnek. 

Fotó: Érték és Minőség Nagydíj Pályázat

„Felemelő érzés volt az Országház falai között” 

A Thermal Kozmetikai Kft. számára a díj elnyerése nem csupán egy szakmai visszaigazolás, hanem egyfajta küldetés is. Makkos József ügyvezető igazgató és felesége Makkosné Köves Eszter elmondták: csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek a minőség mellett teszik le a voksukat, és a mindennapokban is képviselik a tudatos szemléletet. 

„A tudatos minőség ma már nem csupán versenyelőny, hanem felelősség a jövő iránt” – hangsúlyozták.  

A Parlament falai között, a történelmi épületben átvenni az elismerést valóban felemelő pillanat volt a család és a cég életében. 

Mi is az Érték és Minőség Nagydíj? 

A rangos elismerést minden évben olyan magyarországi vagy a Kárpát-régióban működő vállalkozások kaphatják meg, amelyek termékei vagy szolgáltatásai a jogszabályi előírásokon túl a legszigorúbb minőségi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek is megfelelnek

Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy egyszerre jelenti a fogyasztók számára a megbízhatóság garanciáját, a gyártók számára pedig a szakmai elismerést. Azok a cégek, akik elnyerik, hazai és nemzetközi piacon egyaránt bizonyítottan versenyképes, fenntartható eljárással készült termékeket állítanak elő. 

Gyógyvizet a tubusba 

A vállalkozás 1989-ben indult, azzal a céllal, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait bárki hazavihesse. Az egyik legelső termékük is a harkányi gyógyvízre épült, amely egyedülálló összetételével segíti a reumatikus panaszok és a bőrproblémák enyhítését. 

A masszázskrém változatát a Harkányi Gyógyfürdőben is előszeretettel használják, így a pályázaton is természetes volt, hogy ezzel a termékkel indulnak. A gyógyvíz közel kétszáz éves múltja, valamint az orvostudományi kutatások is alátámasztják hatékonyságát. 

Helyi gyökerek, nemzetközi piacok 

A cég izsáki telephelyén közel tíz fő dolgozik, akik szívvel-lélekkel vesznek részt a kozmetikumok előállításában. Termékeik mintegy 30 százaléka külföldön talál gazdára, ahol a hajápolási készítmények különösen népszerűek. Az évek során számos fejlesztési pályázatot is sikerrel nyertek, amelyeknek köszönhetően:

  • modernizálhatták a gyártóbázist, 
  • megújíthatták a webshopot, 
  • és energetikai korszerűsítést is végrehajtottak. 

Bár a Covid időszaka komoly nehézséget jelentett a cégnek, a krízis rákényszerítette őket a gyors alkalmazkodásra. Ennek eredményeként a webshop forgalma megsokszorozódott. 

Fotó: Érték és Minőség Nagydíj Pályázat

A gyógyvizek ereje 

A Thermal Kozmetikai Kft. termékei mögött három világhírű magyar gyógyvíz áll: a harkányi, a hajdúszoboszlói és a hévízi. 

A harkányi víz kénben gazdag, amely bizonyítottan beépül a porcokba, így reumatikus panaszok és bőrproblémák kezelésére is hatékony lehet. 

A hajdúszoboszlói gyógyvíz jódos, brómos és konyhasós összetétele révén enyhíti az ízületi és idegfájdalmakat, míg a hévízi víz radontartalmának köszönhetően gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással bír. 

Ezek a különleges összetételű vizek adják a vállalat természetes kozmetikum kínálatának egyedi alapját. 

A természet kincsei 

A gyógyvizek mellett a Thermal Kozmetikai Kft. a természet sok más ajándékát is felhasználja termékeiben. 

  • Kamillavirág, 
  • körömvirág, 
  • citromfű, 
  • aloe vera gél, 
  • shea vaj,
  • mandulatej fehérje gondoskodik a bőr táplálásáról.

Az illóolajok – például a rozmaring, boróka és citrom – frissítő és regeneráló hatással egészítik ki a készítményeket. Emellett hialuronsav és vitaminok fokozzák a hidratálást és a bőr megújulását, így a természetes kozmetikumok nemcsak hatékonyak, hanem kímélőek is. 

Természetes kozmetikum alapos kutatással

A tulajdonosok hangsúlyozták, hogy egy új kozmetikum megalkotása hosszú és precíz folyamat: szigorú európai uniós szabályozásoknak kell megfelelni, a fejlesztés és tesztelés pedig akár egy-két évig is eltarthat. Ez biztosítja, hogy minden egyes termék megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek. 

Jövő: sportkrémek és új kozmetikumcsaládok 

A vállalkozás folyamatosan bővíti kínálatát. A már meglévő masszázskrémek mellett szeretnének sportolóknak szánt izomlazító és bemelegítő krémeket piacra dobni, valamint egy teljes arcápolási termékcsaládot is fejlesztenek. A család álma, hogy a jövőben a harmadik generáció, jelenleg középiskolás fiuk vegye át a stafétát, aki már most érdeklődik a kémia iránt. 

