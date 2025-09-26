1 órája
Izsáki családi vállalkozás zárta tubusba a csodagyógyvizet, most a Parlamentben ünnepelték a sikert – fotók
A Parlament falai között vették át rangos elismeréseiket a Thermal Kozmetikai Kft. vezetői. A cég több mint három évtizede bizonyítja, hogy a természetes kozmetikum nemcsak hazánkban, hanem külföldön is versenyképes.
Az izsáki székhelyű családi vállalkozás a harkányi gyógyvízre építve indította el sikeres pályafutását, és ma már közel tízfős csapatuk dolgozik azon, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait tubusba zárva, természetes kozmetikum formájában bárki hazavihesse. A Harkányi Thermal Gyógyvízkrém idén elnyerte az Érték és Minőség Nagydíjat, amely méltó elismerése a több évtizedes szakmai munkának és a minőség iránti elkötelezettségnek.
„Felemelő érzés volt az Országház falai között”
A Thermal Kozmetikai Kft. számára a díj elnyerése nem csupán egy szakmai visszaigazolás, hanem egyfajta küldetés is. Makkos József ügyvezető igazgató és felesége Makkosné Köves Eszter elmondták: csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek a minőség mellett teszik le a voksukat, és a mindennapokban is képviselik a tudatos szemléletet.
„A tudatos minőség ma már nem csupán versenyelőny, hanem felelősség a jövő iránt” – hangsúlyozták.
A Parlament falai között, a történelmi épületben átvenni az elismerést valóban felemelő pillanat volt a család és a cég életében.
Mi is az Érték és Minőség Nagydíj?
A rangos elismerést minden évben olyan magyarországi vagy a Kárpát-régióban működő vállalkozások kaphatják meg, amelyek termékei vagy szolgáltatásai a jogszabályi előírásokon túl a legszigorúbb minőségi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek is megfelelnek.
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy egyszerre jelenti a fogyasztók számára a megbízhatóság garanciáját, a gyártók számára pedig a szakmai elismerést. Azok a cégek, akik elnyerik, hazai és nemzetközi piacon egyaránt bizonyítottan versenyképes, fenntartható eljárással készült termékeket állítanak elő.
Gyógyvizet a tubusba
A vállalkozás 1989-ben indult, azzal a céllal, hogy a magyar gyógyvizek jótékony hatásait bárki hazavihesse. Az egyik legelső termékük is a harkányi gyógyvízre épült, amely egyedülálló összetételével segíti a reumatikus panaszok és a bőrproblémák enyhítését.
A masszázskrém változatát a Harkányi Gyógyfürdőben is előszeretettel használják, így a pályázaton is természetes volt, hogy ezzel a termékkel indulnak. A gyógyvíz közel kétszáz éves múltja, valamint az orvostudományi kutatások is alátámasztják hatékonyságát.
Helyi gyökerek, nemzetközi piacok
A cég izsáki telephelyén közel tíz fő dolgozik, akik szívvel-lélekkel vesznek részt a kozmetikumok előállításában. Termékeik mintegy 30 százaléka külföldön talál gazdára, ahol a hajápolási készítmények különösen népszerűek. Az évek során számos fejlesztési pályázatot is sikerrel nyertek, amelyeknek köszönhetően:
- modernizálhatták a gyártóbázist,
- megújíthatták a webshopot,
- és energetikai korszerűsítést is végrehajtottak.
Bár a Covid időszaka komoly nehézséget jelentett a cégnek, a krízis rákényszerítette őket a gyors alkalmazkodásra. Ennek eredményeként a webshop forgalma megsokszorozódott.
A gyógyvizek ereje
A Thermal Kozmetikai Kft. termékei mögött három világhírű magyar gyógyvíz áll: a harkányi, a hajdúszoboszlói és a hévízi.
A harkányi víz kénben gazdag, amely bizonyítottan beépül a porcokba, így reumatikus panaszok és bőrproblémák kezelésére is hatékony lehet.
A hajdúszoboszlói gyógyvíz jódos, brómos és konyhasós összetétele révén enyhíti az ízületi és idegfájdalmakat, míg a hévízi víz radontartalmának köszönhetően gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással bír.
Ezek a különleges összetételű vizek adják a vállalat természetes kozmetikum kínálatának egyedi alapját.
A természet kincsei
A gyógyvizek mellett a Thermal Kozmetikai Kft. a természet sok más ajándékát is felhasználja termékeiben.
- Kamillavirág,
- körömvirág,
- citromfű,
- aloe vera gél,
- shea vaj,
- mandulatej fehérje gondoskodik a bőr táplálásáról.
Az illóolajok – például a rozmaring, boróka és citrom – frissítő és regeneráló hatással egészítik ki a készítményeket. Emellett hialuronsav és vitaminok fokozzák a hidratálást és a bőr megújulását, így a természetes kozmetikumok nemcsak hatékonyak, hanem kímélőek is.
Természetes kozmetikum alapos kutatással
A tulajdonosok hangsúlyozták, hogy egy új kozmetikum megalkotása hosszú és precíz folyamat: szigorú európai uniós szabályozásoknak kell megfelelni, a fejlesztés és tesztelés pedig akár egy-két évig is eltarthat. Ez biztosítja, hogy minden egyes termék megfeleljen a legmagasabb minőségi követelményeknek.
Jövő: sportkrémek és új kozmetikumcsaládok
A vállalkozás folyamatosan bővíti kínálatát. A már meglévő masszázskrémek mellett szeretnének sportolóknak szánt izomlazító és bemelegítő krémeket piacra dobni, valamint egy teljes arcápolási termékcsaládot is fejlesztenek. A család álma, hogy a jövőben a harmadik generáció, jelenleg középiskolás fiuk vegye át a stafétát, aki már most érdeklődik a kémia iránt.
