Magyarországi boltokba is jutott a mérgező termékből, dobja ki, ha ilyet vett!

Egy Kínából származó szezámolajban a megengedett határérték feletti mennyiségben találtak egészségre ártalmas anyagokat. A problémás termék holland közvetítéssel Magyarországra is eljutott. Termékvisszahívásról döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást rendelt el, egészségre ártalmas anyagokat találtak egy szezámolajban

Forrás: nkfh.gov.hu

A magyarországi forgalmazó, a Thaiturizmus Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve azonnal intézkedett. A terméket visszahívják a fogyasztóktól, és az NKFH felügyeli a visszagyűjtés és megsemmisítés folyamatát.

A szóban forgó szezámolaj a Golden Lion márkanév alatt került forgalomba,

12x1 literes kiszerelésben,

20242529_004 tételszámmal,

2027. december 11-i minőségmegőrzési idővel.

A gyártó a kínai Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd, az importőr a holland Asian Food Group B.V. volt.

A termékvisszahívás oka

A következő anyagok határérték feletti jelenléte indokolta a szezámolaj forgalomból történő kivonását:

3-MCPD: finomított növényi olajokban keletkező vegyület, amely hosszú távon vesekárosodást és daganatos megbetegedést okozhat.

és okozhat. Glicidil-észterek: magas hőmérsékleten képződő anyagok, melyek a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak.

glicidollá alakulnak. MOAH (ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének): genotoxikus hatásuk miatt komoly egészségügyi aggályokat vetnek fel.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett tételből vásárolt, az ne fogyassza el a terméket, hanem haladéktalanul juttassa vissza azt a vásárlás helyére.