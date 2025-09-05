szeptember 5., péntek

Magyarországi boltokba is jutott a mérgező termékből, dobja ki, ha ilyet vett!

Határérték felett található több egészségre ártalmas anyag is egy Kínából származó árucikkben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást rendelt el.

Mester-Horváth Nikolett

Egy Kínából származó szezámolajban a megengedett határérték feletti mennyiségben találtak egészségre ártalmas anyagokat. A problémás termék holland közvetítéssel Magyarországra is eljutott. Termékvisszahívásról döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A magyarországi forgalmazó, a Thaiturizmus Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve azonnal intézkedett. A terméket visszahívják a fogyasztóktól, és az NKFH felügyeli a visszagyűjtés és megsemmisítés folyamatát.

A szóban forgó szezámolaj a Golden Lion márkanév alatt került forgalomba, 

  • 12x1 literes kiszerelésben, 
  • 20242529_004 tételszámmal, 
  • 2027. december 11-i minőségmegőrzési idővel. 

A gyártó a kínai Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd, az importőr a holland Asian Food Group B.V. volt.

A termékvisszahívás oka 

A következő anyagok határérték feletti jelenléte indokolta a szezámolaj forgalomból történő kivonását:

  • 3-MCPD: finomított növényi olajokban keletkező vegyület, amely hosszú távon vesekárosodást és daganatos megbetegedést okozhat.
  • Glicidil-észterek: magas hőmérsékleten képződő anyagok, melyek a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak.
  • MOAH (ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének): genotoxikus hatásuk miatt komoly egészségügyi aggályokat vetnek fel.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett tételből vásárolt, az ne fogyassza el a terméket, hanem haladéktalanul juttassa vissza azt a vásárlás helyére.

 

 

