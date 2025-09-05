2 órája
Magyarországi boltokba is jutott a mérgező termékből, dobja ki, ha ilyet vett!
Határérték felett található több egészségre ártalmas anyag is egy Kínából származó árucikkben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást rendelt el.
Egy Kínából származó szezámolajban a megengedett határérték feletti mennyiségben találtak egészségre ártalmas anyagokat. A problémás termék holland közvetítéssel Magyarországra is eljutott. Termékvisszahívásról döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A magyarországi forgalmazó, a Thaiturizmus Kft. a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve azonnal intézkedett. A terméket visszahívják a fogyasztóktól, és az NKFH felügyeli a visszagyűjtés és megsemmisítés folyamatát.
A szóban forgó szezámolaj a Golden Lion márkanév alatt került forgalomba,
- 12x1 literes kiszerelésben,
- 20242529_004 tételszámmal,
- 2027. december 11-i minőségmegőrzési idővel.
A gyártó a kínai Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd, az importőr a holland Asian Food Group B.V. volt.
A termékvisszahívás oka
A következő anyagok határérték feletti jelenléte indokolta a szezámolaj forgalomból történő kivonását:
- 3-MCPD: finomított növényi olajokban keletkező vegyület, amely hosszú távon vesekárosodást és daganatos megbetegedést okozhat.
- Glicidil-észterek: magas hőmérsékleten képződő anyagok, melyek a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak.
- MOAH (ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének): genotoxikus hatásuk miatt komoly egészségügyi aggályokat vetnek fel.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett tételből vásárolt, az ne fogyassza el a terméket, hanem haladéktalanul juttassa vissza azt a vásárlás helyére.
