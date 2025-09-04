szeptember 4., csütörtök

Rákkeltő festék miatt visszahívták ezt a népszerű ételt, semmiképp se egye meg!

Címkék#élelmiszer#termék#termékvisszahívás

Semmiképp se egye meg! Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű ételben, azonnal elrendelték a termékvisszahívást.

Maksa Balázs

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy az indiai TRS Mild Madras Curry Powder (100 g) nem engedélyezett rodamin B festéket tartalmaz – egy, az élelmiszerekben tilos, ipari eredetű, erősen színező anyagot, amely potenciálisan genotoxikus és rákkeltő hatású. Azonnal megindult a termékvisszahívás.

termékvisszahívást rendeltek el erre az ételre
Semmiképp se egye meg ezt az ételt, termékvisszahívást rendeltek el rá
Fotó: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem 

A termék egy holland importőrön keresztül jutott el Magyarországra:

  • az Asia Express Food hozta be,
  • cikkszáma 4521,
  • MMI dátuma: 2026. február 1.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint a hatóság azonnal kapcsolatba lépett az érintett vállalkozásokkal, és a fogyasztók biztonsága érdekében – együttműködésben a cégekkel – elindulhatott a termékvisszahívás. Az NKFH nyomon követi az intézkedéseket, beleértve a visszagyűjtött tételek megsemmisítését vagy elszállítását.

A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogyha rendelkeznek ezzel a termékkel, azt semmiképpen ne fogyasszák el, hanem juttassák vissza a vásárlás helyére.

Több termékvisszahívásról is írtunk korábban

Szalmonellafertőzés veszélye

A Real Nature Kft. által forgalmazott Trio Hummusz Keleti (210 g) termék egyes lejárati idejű tételét – április 16., május 1. és május 14. – szalmonellafertőzés kockázata miatt hívták vissza. Az ügyben eltérő LOT számú tételek érintettek, a vállalat a hatóságokkal együttműködve végrehajtotta a döntést.

Veszélyes habkanál és virágmintás poharak

A TEDi Árukereskedelmi Kft. habkanalával kapcsolatos vizsgálatok során túl magas primer aromás amin oldódását észlelték — ezek rákkeltő hatásúak lehetnek. Emellett virágmintás üvegpoharakból ólom- és kadmiumkibocsátást mutattak ki, amelyek hosszú távon idegrendszeri és vesekárosodást okozhatnak. Az NKFH együttműködésével a termékek visszahívása megtörtént.

Rovarirtószeres konzerv licsi

A holland Spring Happiness konzerv licsiben diflubenzuron rovarirtószert mutattak ki. A diflubenzuron nagy mennyiségben súlyos tüneteket (hányinger, hasmenés, gyomorfájdalom), továbbá potenciálisan rákkeltő lebomlásterméket (4-klóranilin) eredményezhet. Az NKFH azonnali visszahívást rendelt el.

 

 

