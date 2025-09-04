52 perce
Rákkeltő festék miatt visszahívták ezt a népszerű ételt, semmiképp se egye meg!
Semmiképp se egye meg! Rákkeltő anyagot találtak egy népszerű ételben, azonnal elrendelték a termékvisszahívást.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy az indiai TRS Mild Madras Curry Powder (100 g) nem engedélyezett rodamin B festéket tartalmaz – egy, az élelmiszerekben tilos, ipari eredetű, erősen színező anyagot, amely potenciálisan genotoxikus és rákkeltő hatású. Azonnal megindult a termékvisszahívás.
A termék egy holland importőrön keresztül jutott el Magyarországra:
- az Asia Express Food hozta be,
- cikkszáma 4521,
- MMI dátuma: 2026. február 1.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint a hatóság azonnal kapcsolatba lépett az érintett vállalkozásokkal, és a fogyasztók biztonsága érdekében – együttműködésben a cégekkel – elindulhatott a termékvisszahívás. Az NKFH nyomon követi az intézkedéseket, beleértve a visszagyűjtött tételek megsemmisítését vagy elszállítását.
A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogyha rendelkeznek ezzel a termékkel, azt semmiképpen ne fogyasszák el, hanem juttassák vissza a vásárlás helyére.
Több termékvisszahívásról is írtunk korábban
Szalmonellafertőzés veszélye
A Real Nature Kft. által forgalmazott Trio Hummusz Keleti (210 g) termék egyes lejárati idejű tételét – április 16., május 1. és május 14. – szalmonellafertőzés kockázata miatt hívták vissza. Az ügyben eltérő LOT számú tételek érintettek, a vállalat a hatóságokkal együttműködve végrehajtotta a döntést.
Veszélyes habkanál és virágmintás poharak
A TEDi Árukereskedelmi Kft. habkanalával kapcsolatos vizsgálatok során túl magas primer aromás amin oldódását észlelték — ezek rákkeltő hatásúak lehetnek. Emellett virágmintás üvegpoharakból ólom- és kadmiumkibocsátást mutattak ki, amelyek hosszú távon idegrendszeri és vesekárosodást okozhatnak. Az NKFH együttműködésével a termékek visszahívása megtörtént.
Rovarirtószeres konzerv licsi
A holland Spring Happiness konzerv licsiben diflubenzuron rovarirtószert mutattak ki. A diflubenzuron nagy mennyiségben súlyos tüneteket (hányinger, hasmenés, gyomorfájdalom), továbbá potenciálisan rákkeltő lebomlásterméket (4-klóranilin) eredményezhet. Az NKFH azonnali visszahívást rendelt el.
Megszületett a döntés a KTE és a Honvéd elmosott meccsének sorsáról
Centiken múlott négy autó frontális karambolja – hajmeresztő videón a tanulságos eset