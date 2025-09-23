Égető érzést okoz a nyalóka, azonnal leszedték a polcokról

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint a Hollandiában előállított nyalókánál érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívás Magyarországot is érinti, ugyanis ide is érkezett a szállítmányból.

Erre a nyalókára rendeltek el termékvisszahívást

Fotó: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

Mit tapasztalhattak a fogyasztók?

A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a nyalóka fogyasztása közben avas íz jelentkezik, valamint enyhe égető érzés a nyelven és a szájban. A kifogásolt termék a Becky’s márkanév alatt futó Summer Pops Strawberry Flavour elnevezésű nyalóka, amely 80 grammos kiszerelésben volt kapható.

Az érintett tétel adatai

Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

Márka: Becky’s

Kiszerelés: 80 g

Tételszám: LIP0524B

Minőségmegőrzési idő: 07/05/2026

Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Azonnali termékvisszahívás

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a magyarországi importőrrel, a BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal azonnal megkezdte a termékvisszahívást. A fogyasztóktól visszagyűjtött tételek további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról – a hatóság nyomon követi.

Akik a fenti tételazonosítóval ellátott nyalókából vásároltak, azt semmiképpen ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók egészségének védelme.

Nem ez az első édesség, amit visszahívtak

Kedden ez már a második édesség, aminek visszahívásáról hírt adott a hatóság. Rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót hívtak vissza a forgalomból.