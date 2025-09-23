szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

24 perce

Égető érzést okoz a nyalóka, azonnal leszedték a polcokról

Címkék#nyalóka#édesség#termékvisszahívás

Egy kedvelt eper ízű nyalóka fogyasztása során avas ízt és enyhe égető érzést tapasztalhattak a vásárlók. A termékvisszahívás azonnal elindult, a kifogásolt tételt a forgalmazó visszagyűjti.

Orosz Fanni Flóra

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint a Hollandiában előállított nyalókánál érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívás Magyarországot is érinti, ugyanis ide is érkezett a szállítmányból.

termékvisszahívást rendeltek el erre a nyalókára
Erre a nyalókára rendeltek el termékvisszahívást
Fotó: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem 

Mit tapasztalhattak a fogyasztók?

A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a nyalóka fogyasztása közben avas íz jelentkezik, valamint enyhe égető érzés a nyelven és a szájban. A kifogásolt termék a Becky’s márkanév alatt futó Summer Pops Strawberry Flavour elnevezésű nyalóka, amely 80 grammos kiszerelésben volt kapható.

Az érintett tétel adatai

  • Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
  • Márka: Becky’s
  • Kiszerelés: 80 g
  • Tételszám: LIP0524B
  • Minőségmegőrzési idő: 07/05/2026
  • Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Azonnali termékvisszahívás

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a magyarországi importőrrel, a BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal azonnal megkezdte a termékvisszahívást. A fogyasztóktól visszagyűjtött tételek további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról – a hatóság nyomon követi.

Akik a fenti tételazonosítóval ellátott nyalókából vásároltak, azt semmiképpen ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók egészségének védelme.

Nem ez az első édesség, amit visszahívtak

Kedden ez már a második édesség, aminek visszahívásáról hírt adott a hatóság. Rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót hívtak vissza a forgalomból.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu