24 perce
Égető érzést okoz a nyalóka, azonnal leszedték a polcokról
Egy kedvelt eper ízű nyalóka fogyasztása során avas ízt és enyhe égető érzést tapasztalhattak a vásárlók. A termékvisszahívás azonnal elindult, a kifogásolt tételt a forgalmazó visszagyűjti.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint a Hollandiában előállított nyalókánál érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívás Magyarországot is érinti, ugyanis ide is érkezett a szállítmányból.
Mit tapasztalhattak a fogyasztók?
A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a nyalóka fogyasztása közben avas íz jelentkezik, valamint enyhe égető érzés a nyelven és a szájban. A kifogásolt termék a Becky’s márkanév alatt futó Summer Pops Strawberry Flavour elnevezésű nyalóka, amely 80 grammos kiszerelésben volt kapható.
Az érintett tétel adatai
- Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
- Márka: Becky’s
- Kiszerelés: 80 g
- Tételszám: LIP0524B
- Minőségmegőrzési idő: 07/05/2026
- Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
Azonnali termékvisszahívás
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul kapcsolatba lépett a magyarországi importőrrel, a BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, amely együttműködve a hatósággal azonnal megkezdte a termékvisszahívást. A fogyasztóktól visszagyűjtött tételek további sorsát – legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról – a hatóság nyomon követi.
Akik a fenti tételazonosítóval ellátott nyalókából vásároltak, azt semmiképpen ne fogyasszák el. A visszahívás célja a fogyasztók egészségének védelme.
Nem ez az első édesség, amit visszahívtak
Kedden ez már a második édesség, aminek visszahívásáról hírt adott a hatóság. Rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót hívtak vissza a forgalomból.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz, az egyik autós elhajtott a helyszínről – fotók, videó
Súlyos járvány tombol a magyar határ közelében, tízezrével pusztulnak az állatok