Nébih

25 perce

Veszélyes lehet a kedvencére ez a jutalomfalat, azonnali hatállyal visszahívta a hatóság

Címkék#Decathlon#jutalomfalat#termékvisszahívás

A Nébih riasztást adott ki egy népszerű lovas jutalomfalat miatt. A termékvisszahívás oka, hogy idegen anyag jelenlétét találták a termékben, ami veszélyeztetheti az állatok egészségét.

Orosz Fanni Flóra

A Tízpróba Magyarország Kft. által forgalmazott Fouganza (Fougatreats) márkájú, természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat több tételére termékvisszahívást rendeltek el. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott azonosítószámú termékeket semmiképpen se adják oda lovaiknak. Az érintett tételeket a Decathlon áruházak visszaveszik, a vételárat visszatérítik.

termékvisszahívás, veszélyes lovas jutalomfalat,
Termékvisszahívás: veszélyes jutalomfalatok a polcokon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért rendeltek el termékvisszahívást?

A vizsgálatok során idegen anyag jelenlétét mutatták ki a szóban forgó jutalomfalatokban, amely potenciális veszélyt jelenthet a lovak egészségére. Bár a gyártó eddig nem kapott bejelentést megbetegedésről, a megelőzés érdekében haladéktalanul megkezdte a termékvisszahívást. A Nébih közleménye szerint a fogyasztók biztonsága érdekében minden, a felsorolt tételszámokkal rendelkező csomagot visszahívnak.

Ezeket a tételeket érinti a termékvisszahívás

Az érintett Fouganza (Fougatreats) jutalomfalatok több ízesítésben is forgalomba kerültek, például eperrel, fügével, gyermekláncfűvel és lucernával. A visszahívás az alábbi tételekre vonatkozik.

3 kg-os kiszerelés:

  • tételszám: 25078 (minőségét megőrzi: 2026.02.11.)
  • tételszám: 25079, 25080, 25099 (minőségét megőrzi: 2026.03.08.)

1 kg-os kiszerelés:

  • tételszám: 25056 (minőségét megőrzi: 2026.02.18.)

Fontos, hogy a termékvisszahívás csak ezekre a tételszámokra vonatkozik, más azonosítójú termékek biztonságosan etethetők.

Mit tegyenek a vásárlók?

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne etessék meg a felsorolt tételszámú jutalomfalatokat a lovaikkal. A termékek a Decathlon áruházakba visszavihetők, ahol a teljes vételárat visszatérítik. Az üzletlánc a termékvisszahívásról a honlapján is tájékoztatta vásárlóit.

A vásárlók az üzletek ügyfélszolgálatán vagy a Decathlon weboldalán is tájékozódhatnak a termékvisszahívás részleteiről, így elkerülhető, hogy a veszélyes termékek az állatok szervezetébe kerüljenek.

Miért fontos a gyors reagálás?

Az állatok egészségének védelme érdekében az ilyen termékvisszahívások esetén kiemelten fontos, hogy a gazdák mielőbb visszavigyék a problémás terméket. Bár a termék természetes alapanyagokból készült, az idegen anyag jelenléte miatt nem garantálható az állati fogyasztásra való alkalmassága, ezért a gyártó és a hatóság is a gyors intézkedést tartja a legbiztonságosabb megoldásnak.

Visszatérő probléma a jutalomfalattal

Ez nem az első alkalom, hogy probléma merült fel a Fouganza (Fougatreats) jutalomfalatokkal kapcsolatban: korábban is előfordult már, hogy minőségi kifogások miatt került sor termékvisszahívásra. Bár akkor nem idegen anyag, hanem gyártási hibák és eltérő összetétel miatt hívták vissza a terméket.

 

