1 órája
Riadót fújt a hatóság, gyerekek egészségére ártalmas édességet hívtak vissza
Egy népszerű frissítőből most komoly veszélyforrás lett. A hatóság termékvisszahívást rendelt el, miután kiderült, hogy a termék bizonyos összetevői az egészségre ártalmasak lehetnek.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el, miután az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzést adott egy népszerű jégkása veszélyes adalékanyag-tartalmáról. A problémás termékből Magyarországra is érkezett szállítmány.
Magas glicerin-tartalom miatt kellett lépni
A vizsgálatok kimutatták, hogy a Toxic Waste Sour Slushy 250 ml több ízesítésében (Kék málna, Citrom & Lime, Alma) a megengedettnél magasabb glicerin (E 422) szint található. Ez különösen a gyermekek és az 65 kilogramm alatti felnőttek egészségére jelent kockázatot.
A hatóság egyértelmű figyelmeztetést adott ki: „Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező jégkása még a birtokában van, azt ne fogyassza el!”
Az érintett termék adatai:
Termék: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml
Ízek: Kék málna / Citrom & Lime / Alma
Márka: Toxic Waste
EAN-kódok: 5060193938806 / 5060193938783 / 5060193938769
Probléma: veszélyesen magas glicerin-tartalom
Azonnali intézkedések születtek
A hazai forgalmazó, a BTDM Kft., együttműködött a hatósággal, és haladéktalanul megkezdte a problémás tételek visszahívását és megsemmisítését. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, hogy a veszélyes termék ne maradjon a vásárlóknál.
Termékvisszahívás: mit tegyenek a fogyasztók?
- Ellenőrizzék a megvásárolt jégkásák márkáját és EAN-kódját.
- Ha a termék egyezik a visszahívott tételekkel, ne fogyasszák el.
- A terméket vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedő köteles azt visszavenni.
Rovarokat találtak a népszerű csemegében
Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót is visszahívott. Ennek részleteiről IDE KATTINTVA talál bővebb információt.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Sok férfi nem is sejti: így hat a D-vitamin a férfiasságra
Veterán klasszikusokkal és napelemes csodajárgánnyal avatták fel Kecskemét legújabb útját – fotók, videó