szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

2 órája

Riadót fújt a hatóság, gyerekek egészségére ártalmas édességet hívtak vissza

Címkék#NKFH#adalékanyag#termékvisszahívás

Egy népszerű frissítőből most komoly veszélyforrás lett. A hatóság termékvisszahívást rendelt el, miután kiderült, hogy a termék bizonyos összetevői az egészségre ártalmasak lehetnek.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el, miután az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzést adott egy népszerű jégkása veszélyes adalékanyag-tartalmáról. A problémás termékből Magyarországra is érkezett szállítmány.

Termékvisszahívás alatt a Toxic Waste Sour Slushy,
Termékvisszahívás alatt a Toxic Waste Sour Slushy jégkásák
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Magas glicerin-tartalom miatt kellett lépni

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Toxic Waste Sour Slushy 250 ml több ízesítésében (Kék málna, Citrom & Lime, Alma) a megengedettnél magasabb glicerin (E 422) szint található. Ez különösen a gyermekek és az 65 kilogramm alatti felnőttek egészségére jelent kockázatot.

A hatóság egyértelmű figyelmeztetést adott ki: „Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező jégkása még a birtokában van, azt ne fogyassza el!”

Az érintett termék adatai:

Termék: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml

Ízek: Kék málna / Citrom & Lime / Alma

Márka: Toxic Waste

EAN-kódok: 5060193938806 / 5060193938783 / 5060193938769

Probléma: veszélyesen magas glicerin-tartalom

Azonnali intézkedések születtek

A hazai forgalmazó, a BTDM Kft., együttműködött a hatósággal, és haladéktalanul megkezdte a problémás tételek visszahívását és megsemmisítését. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, hogy a veszélyes termék ne maradjon a vásárlóknál.

Termékvisszahívás: mit tegyenek a fogyasztók?

  • Ellenőrizzék a megvásárolt jégkásák márkáját és EAN-kódját.
  • Ha a termék egyezik a visszahívott tételekkel, ne fogyasszák el.
  • A terméket vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedő köteles azt visszavenni.

Rovarokat találtak a népszerű csemegében

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság rovarszennyezettség gyanúja miatt két népszerű nassolnivalót is visszahívott. Ennek részleteiről IDE KATTINTVA talál bővebb információt.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu