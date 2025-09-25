Riadót fújt a hatóság, gyerekek egészségére ártalmas édességet hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el, miután az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzést adott egy népszerű jégkása veszélyes adalékanyag-tartalmáról. A problémás termékből Magyarországra is érkezett szállítmány.

Termékvisszahívás alatt a Toxic Waste Sour Slushy jégkásák

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Magas glicerin-tartalom miatt kellett lépni

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Toxic Waste Sour Slushy 250 ml több ízesítésében (Kék málna, Citrom & Lime, Alma) a megengedettnél magasabb glicerin (E 422) szint található. Ez különösen a gyermekek és az 65 kilogramm alatti felnőttek egészségére jelent kockázatot.

A hatóság egyértelmű figyelmeztetést adott ki: „Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező jégkása még a birtokában van, azt ne fogyassza el!”

Az érintett termék adatai:

Termék: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml

Ízek: Kék málna / Citrom & Lime / Alma

Márka: Toxic Waste

EAN-kódok: 5060193938806 / 5060193938783 / 5060193938769

Probléma: veszélyesen magas glicerin-tartalom

Azonnali intézkedések születtek

A hazai forgalmazó, a BTDM Kft., együttműködött a hatósággal, és haladéktalanul megkezdte a problémás tételek visszahívását és megsemmisítését. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, hogy a veszélyes termék ne maradjon a vásárlóknál.

Termékvisszahívás: mit tegyenek a fogyasztók?

Ellenőrizzék a megvásárolt jégkásák márkáját és EAN-kódját .

. Ha a termék egyezik a visszahívott tételekkel, ne fogyasszák el .

. A terméket vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a kereskedő köteles azt visszavenni.

