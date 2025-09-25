szeptember 25., csütörtök

Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is, azonnal vigye vissza

Az Európai Unió riasztása alapján több népszerű mintás zománc bögréből és kulcstartóból nehézfémek kioldódását mutatták ki. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek, ezért azonnali termékvisszahívás indult.

Brockmeyer Sophie Isabella

A nehézfémek természetes módon is jelen vannak a talajban és a vízben is, de ipari mennyiségben komoly egészségügyi károsodást okozhatnak. Ezért rendelt el az NKFH (Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság) a termékvisszahívást több olyan termékre is, melyekben nehézfém kioldódását mutatták ki. 

termékvisszahívást indítottak a bögrékre,
Termékvisszahívást indítottak több zománcozott bögrére
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az NKFH termékvisszahívást indított

Az NKFH információi alapján egy angol beszállítón keresztül érkeztek olyan bögrék és kulcstartók Magyarországra, melyekben az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki. Olyan súlyos kockázatokkal járhat a nehézfémek felhalmozódása a szervezetben, mint az idegrendszer és a vese károsodása, valamint növelhetik a rák esélyét is.

Sikeres intézkedések

Az NKFH azonnal intézkedett, együttműködve a BTDM Kft.-vel gondoskodott a veszélyes termékek visszahívásáról. A biztonság kedvéért pedig a továbbiakban is nyomon fogja követni a termékvisszahívás folyamatát, hogy megbizonyosodjon a sikeres helyreállításról.

Termékleírás:

  • MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
  • SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
  • South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
  • Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
  • Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

Ha az Ön háztartásában megtalálható valamelyik termék, akkor azt semmiképp se hasznája! – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

