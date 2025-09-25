55 perce
Ez a termék súlyosan károsíthatja a vesét és az idegrendszert is, azonnal vigye vissza
Az Európai Unió riasztása alapján több népszerű mintás zománc bögréből és kulcstartóból nehézfémek kioldódását mutatták ki. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek, ezért azonnali termékvisszahívás indult.
A nehézfémek természetes módon is jelen vannak a talajban és a vízben is, de ipari mennyiségben komoly egészségügyi károsodást okozhatnak. Ezért rendelt el az NKFH (Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság) a termékvisszahívást több olyan termékre is, melyekben nehézfém kioldódását mutatták ki.
Az NKFH termékvisszahívást indított
Az NKFH információi alapján egy angol beszállítón keresztül érkeztek olyan bögrék és kulcstartók Magyarországra, melyekben az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki. Olyan súlyos kockázatokkal járhat a nehézfémek felhalmozódása a szervezetben, mint az idegrendszer és a vese károsodása, valamint növelhetik a rák esélyét is.
Sikeres intézkedések
Az NKFH azonnal intézkedett, együttműködve a BTDM Kft.-vel gondoskodott a veszélyes termékek visszahívásáról. A biztonság kedvéért pedig a továbbiakban is nyomon fogja követni a termékvisszahívás folyamatát, hogy megbizonyosodjon a sikeres helyreállításról.
Termékleírás:
- MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
- SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
- South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
- Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
- Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás
Ha az Ön háztartásában megtalálható valamelyik termék, akkor azt semmiképp se hasznája! – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
