Többórás leállás jön, ezeken a településeken nem lesz internet és tévé sem

A Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez 2025. szeptember 19-én, pénteken éjfél és reggel 5 óra között. A munkálatok ideje alatt legfeljebb 5 óra hosszáig szünetelhet az otthoni internet-, televízió- és telefonszolgáltatás.

Szünetelnek a Telekom szolgáltatásai

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Öt településen szünetelhetnek a Telekom szolgáltatásai

A Telekom közleménye szerint a korszerűsítési munkák

Dunatetétlen,

Dunavecse,

Fülöpszállás,

Harta

és Solt egyes részeit érintik.

A hálózatfejlesztési munkák célja a megbízhatóság és teljesítmény javítása. A társaság kéri az érintett ügyfelek türelmét és megértését.

Ha nem áll helyre a rend

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a megjelölt időszakot követően is fennáll a szolgáltatáskimaradás, a digitális elosztó (router) újraindítása segíthet a hiba elhárításában. Ha ez nem vezet eredményre, a Telekom ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon díjmentesen elérhető a hálózatukból.