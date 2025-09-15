24 perce
Többórás leállás jön, ezeken a településeken nem lesz internet és tévé sem
Időszakos szolgáltatás-kiesésre kell számítani több Bács-Kiskun megyei településen. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkákat végez.
A Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez 2025. szeptember 19-én, pénteken éjfél és reggel 5 óra között. A munkálatok ideje alatt legfeljebb 5 óra hosszáig szünetelhet az otthoni internet-, televízió- és telefonszolgáltatás.
Öt településen szünetelhetnek a Telekom szolgáltatásai
A Telekom közleménye szerint a korszerűsítési munkák
- Dunatetétlen,
- Dunavecse,
- Fülöpszállás,
- Harta
- és Solt egyes részeit érintik.
A hálózatfejlesztési munkák célja a megbízhatóság és teljesítmény javítása. A társaság kéri az érintett ügyfelek türelmét és megértését.
Ha nem áll helyre a rend
A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a megjelölt időszakot követően is fennáll a szolgáltatáskimaradás, a digitális elosztó (router) újraindítása segíthet a hiba elhárításában. Ha ez nem vezet eredményre, a Telekom ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon díjmentesen elérhető a hálózatukból.
